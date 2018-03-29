Пресс-секретарь Кремля сравнил жертв Вайнштейна с проститутками

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков сравнил с проститутками женщин, которые обвинили в домогательствах режиссера Харви Вайнштайна. Такую оценку он высказал, отвечая на вопрос о его отношении к информации о домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого к журналисткам.

Комментарий Песков дал, выступая на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

"Есть конкретная женщина, которая обвиняет его (Слуцкого - Би-би-си) в том, что он приставал. Они имеют право защищать себя в том порядке, который установлен законом. Это не столько связано с комиссией по этике, сколько связано с правоохранительными органами", - заявил он.

По словам Пескова, ему неизвестно, чтобы кто-то "реализовывал свои права по защите чести и достоинства в порядке, установленном законом". "Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде, - оценил он всю историю с домогательствами. - Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке".

"Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку - она где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете… Я не знаю, наверное девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?" - добавил пресс-секретарь президента.

"Вы знаете, мне это напоминает голливудских звёзд, которые стали звёздами, которые сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства. Но они это сделали, чтобы стать звёздами. Они заработали сотни миллионов долларов, и по истечении 10 лет они говорят, что Вайнштейн плохой", - добавил Песков.

Media playback is unsupported on your device "Это заказуха": депутат Слуцкий об обвинениях в домогательствах

"Может быть он подонок, но никто же из них не пришёл в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть грубо говорю, но она называется проститутка", - подытожил он свои рассуждения.

Песков ранее подробно не комментировал скандал с домогательствами депутата Слуцкого. После того, как 21 марта думская комиссия по этике сочла, что не видит нарушений в действиях депутата Слуцкого, журналисты несколько раз просили его высказаться о скандале с домогательствами. Песков сказал, что это вопрос Государственной думы и заявил, что не знает, в курсе ли происходящего президент. Несколько десятков СМИ в ответ на решение комиссии объявили бойкот депутатам Государственной думы или всей Госдуме вообще.

Вайнштейн и многолетнее молчание

Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся осенью прошлого года, после публикации New York Times. Издание сообщило об обвинениях Вайнштейна в сексуальных домогательствах к молодым актрисам и сотрудницам его кинокомпании.

По данным газеты, свидетельства пострадавших женщин говорят о том, что такое поведение было характерно для кинопродюсера на протяжении как минимум трех десятилетий.

После выхода в свет статьи десятки женщин, в том числе голливудские актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн, рассказали о случаях сексуального насилия со стороны Вайнштейна. Полицейские в США и Британии начали расследования в отношении продюсера.

Выяснилось, что истории о домогательствах Вайнштейна много лет распространялись среди актеров, агентов и других работников киноиндустрии. При этом практически никто не пытался обратиться в полицию или публично обвинить Вайнштейна, настолько влиятельной была фигура кинопродюсера.

Журналисты нескольких изданий рассказали, что пытались готовить материалы о непристойном поведении Вайнштейна однако столкнулись с угрозой исков. Кроме того, адвокаты продюсера, как сообщалось, угрожали жертвам домогательств многомиллионными исками и заставляли их подписывать договоры о неразглашении.