Жителям Волоколамска выдали респираторы и маски

Image caption Власти не скрывают, что на полигоне выделяются свалочные газы, в связи с чем в городе не раз было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ

В подмосковном Волоколамске, где с пятницы введен режим повышенной готовности из-за вредных выбросов с мусорного полигона "Ядрово", жителям начали выдавать респираторы и маски, сообщает МЧС.

"Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет", - сказали в региональном управлении МЧС.

Режим повышенной готовности предполагает введение ограничений на ввоз мусора на полигон, проведение регулярных замеров загрязненности воздуха и информирование жителей об экологической ситуации в районе.

Вечером в четверг, 29 марта, несколько тысяч жителей Волоколамска (по данным активистов, около шести тысяч человек) вышли на стихийную акцию протеста у администрации города, требуя ввести режим чрезвычайной ситуации в районе и закрыть мусорный полигон "Ядрово". Жители города больше часа ждали, когда к ним выйдут представители городских властей. В итоге власти объявили лишь о "начале процедуры ввода ЧС".

Среди других требований протестующих - путевки в санатории, выдача средств индивидуальной защиты, а также отставка главы Московской области Андрея Воробьева.

"Жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района. Жители уверены, что показатели по выбросам сероводорода занижаются властями: по официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающие ПДК (предельно допустимую концентрацию - Би-би-си), но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раз", - цитируют "Ведомости" одного из протестующих.

"Город мусорной славы"

Мусорный полигон "Ядрово" расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители уже год жалуются на резкий запах в городе и регулярно выходят на митинги.

Image caption Жители Волоколамска требуют закрыть свалку, а также предоставить им путевки в санатории, выдать средства индивидуальной защиты и отправить главу Московской области Андрея Воробьева в отставку

Власти не скрывают, что на полигоне выделяются свалочные газы, в связи с чем в городе не раз было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

По рассказам местных жителей, невыносимой ситуация стала примерно месяц назад: жители все чаще чувствовали неприятный запах, оборачивающийся головной болью и жжением во рту.

7 марта местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на полигоне: подмосковный министр экологии Александр Коган говорил, что на полигоне могли произойти выбросы свалочного газа.

На прошлой неделе десятки детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью, жалуясь на недомогание из-за резкого запаха. Десятки детей были госпитализированы с жалобами на тошноту и головокружение.

После госпитализации детей у местной больницы начался стихийный митинг, на который приехал глава Московской области Андрей Воробьев - чиновника с криками "Убийца" закидали снежками. Толпа окружила его, требуя уйти в отставку и закрыть свалку.

В конце прошлой недели Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что проблема мусора в Московской области застарелая и сложная, но это не значит, что власти "сидят спустя руки", ведется очень напряженная работа.