Пожарный: все эвакуационные выходы ТЦ в Кемерове были закрыты

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Администрации и охраны сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове не было на месте в момент прибытия пожарных, рассказал сотрудник МЧС, участвовавший в тушении пожара.

Все эвакуационные выходы были закрыты, аварийного освещения не было, приводит сайт МЧС заявление начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина.

По его словам, руководство ТЦ и охранники обязаны были встретить спасателей, однако этого не сделали.

"Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: "Эвакуируйтесь!". Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере, нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их", - рассказал пожарный.

По его словам, пожарные сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. "Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться практически невозможно. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня", - вспоминает Бурсин.

Он считает, что быстрому возгоранию способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Кроме того, в здании находились некие баллоны, которые пришлось выносить и охлаждать. "Произошел один взрыв", - уточнил Бурсин.

К моменту прибытия пожарных 13 человек находились на крыше, одного мужчину обнаружили живым на четвертом этаже, одну женщину вытащили из заблокированного лифта, рассказал пожарный.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 64 человек.

Кто запер двери?

В четверг житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре всю семью, опубликовал видеообращение, в котором заявил, что двери в кинозал, где погибли зрители, якобы запер один из посетителей ТЦ.

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По словам Вострикова, он получил доступ к камерам наблюдения и увидел на записи, как из-за сильного задымления во время пожара неизвестный мужчина запер дверь в одном зале, чтоб "заложить щели и дождаться спасателей".

"Пока они добрались до выхода, в коридоре уже был густейший дым, абсолютно непроглядный. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасатели, как вам известно, туда не прибыли".

Ранее высказывалось предположение, что посетители одного из кинозалов не смогли спастись, так как дверь в него была заперта снаружи.

После пожара были арестованы пять человек, среди которых охранник, директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, был эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию.

Им предъявлены обвинения по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Все они отрицают вину.