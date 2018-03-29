Членам "Христианского государства" дали срок за поджоги в Москве

Правообладатель иллюстрации MAKSIM GRIGORYEV\TASS Image caption Юрий Калинин - родной брат лидера организации "Христианское государство"

Хамовнический суд Москвы в четверг приговорил к двум годам тюрьмы брата лидера движения "Христианское государство", а также еще двоих его сообщников. Они признаны виновными в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина - адвоката режиссера Алексея Учителя, снявшего нашумевший фильм "Матильда".

Все подсудимые признали свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Один из подсудимых - брат лидера организации - Юрий Калинин ранее объяснил поджоги "оскорблением своего чувства верующего".

Поджог машин произошел 11 сентября. Об инциденте сообщил адвокат Константин Добрынин, представлявший интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя.

Рядом с автомобилями, по его словам, были разбросаны кусочки бумаги с надписью "За "Матильду" гореть". Сгорели два кроссовера, которые не принадлежали никому из сотрудников коллегии адвокатов.

"Мы извиняемся перед вами, вы действительно ни при чём. Насчёт вас получилось случайно, мотивация была не деньги и не злые умыслы", - цитирует Интерфакс обращение одного из осужденных к потерпевшим в суде.

"Христианское государство - Святая Русь" - организация, о которой широкой публике стало известно в начале этого года, когда она разослала в кинотеатры письма с требованиями отказаться от проката "Матильды" во избежание нападений.

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В письмах с призывами не допустить показа фильма Учителя о юности российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской, которые стали поступать еще в январе прошлого года, было сказано: "Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма "Матильда" будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому Майдану".

Кремль осудил эти заявления, а членов самой организации назвал "анонимными экстремистами". Против лидера организации Александра Калинина было заведено уголовное дело о давлении на кинотеатры - по статье "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения" из-за угроз зрителям и собственникам кинотеатров.