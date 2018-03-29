Тысячи человек вышли на акцию в Волоколамске с требованием ввести режим ЧС

Media playback is unsupported on your device Мусорный протест: почему задыхается Подмосковье и как решить проблему?

Несколько тысяч жителей Волоколамска в четверг вечером вышли на стихийную акцию протеста у администрации города, требуя ввести режим чрезвычайной ситуации в районе и закрыть мусорный полигон "Ядрово". В итоге власти объявили лишь о "начале процедуры ввода ЧС".

Мусорный полигон "Ядрово" расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители уже год жалуются на резкий запах в городе и регулярно выходят на митинги.

По данным активистов, вечером в четверг к зданию администрации пришли около шести тысяч человек. На видеотрансляции с митинга слышно, что они скандировали: "Закрыть!" и "ЧС!".

"Жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района. Жители уверены, что показатели по выбросам сероводорода занижаются властями: по официальным данным, в ночь со среды на четверг были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающие ПДК (предельно допустимую концентрацию - Би-би-си), но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раз", - цитируют "Ведомости" одного из протестующих.

Жители города больше часа ждали, когда к ним выйдут представители городских властей. В итоге Андрей Вихарев, который недавно был назначен главой района, объявил, что власти начинают "процедуру ввода ЧС". "Мы заседали и приняли решение. Мы начинаем процедуру ввода ЧС (...) завтра мы отправляем на КЧС Московской области (комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС) и после этого начинаем процедуру", - сказал Вихарев (цитата по Интерфаксу).

Среди других требований протестующих - путевки в санатории, выдача индивидуальных средств защиты, а также отставка главы Московской области Андрея Воробьева.

Активисты сообщают, что в школах Волоколамска объявлены каникулы.

"Город мусорной славы"

Власти не скрывают, что на полигоне выделяются свалочные газы, в связи с чем в городе не раз было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

На прошлой неделе десятки детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью, жалуясь на недомогание из-за резкого запаха.

Вскоре у местной больницы начался стихийный митинг, на который приехал глава Московской области Андрей Воробьев - чиновника с криками "Убийца" закидали снежками. Толпа окружила его, требуя уйти в отставку и закрыть свалку.

В пятницу Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

Проблема мусора в Московской области застарелая и сложная, но это не значит, что власти "сидят спустя руки", ведется очень напряженная работа, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.