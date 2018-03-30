Москва потребовала от Британии сократить количество дипломатов в России

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Москва потребовала, чтобы Великобритания в течение месяца сократила количество своих дипломатов и работников дипмиссий на территории России и привела их общее число в стране в соответствие с количеством российских дипломатических сотрудников в Великобритании.

Форин-офис выразил сожаление в связи с решением Москвы, но назвал меры, принятые Россией в отношение британских дипломатов, ожидаемыми.

До этого Британия объявила 23 российских дипломата персонами нон-грата и выслала их из страны, а Россия приняла аналогичные меры в отношении сотрудников британских дипмиссий на своей территории.

Однако тогда речь шла не о сокращении общего числа дипломатов, а фактически о замене одних сотрудников на других - каждая сторона могла прислать новых дипломатов взамен высланных.

Теперь же российский МИД требует именно сократить штат посольства и генконсульств Великобритании в России таким образом, чтобы их стало не больше, чем российских дипломатов и "административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании". На это британской стороне дали месяц.

"В МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Л.Бристоу, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств", - сообщает российское ведомство.

Зеркальный ответ США

29 марта Москва дала "симметричный ответ" Вашингтону на высылку из США 60 российских дипломатов. Как заявил в четверг вечером на пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров, Россия отзывает согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге, а также высылает столько же американских дипломатов, сколько было выслано сотрудников российских дипмиссий из США.

Как уточнили в российском МИД, персонами нон-грата объявлены 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге. Они должны покинуть территорию России до 5 апреля.

В понедельник США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Вслед за решением Вашингтона многие другие страны, в том числе европейские, объявили о высылке в общей сложности десятков сотрудников российских дипмиссий.

В российском министерстве иностранных дел тогда выразили "решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов".

Москва по-прежнему отвергает обвинения в причастности к покушению на Скрипалей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что утверждения Лондона о причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "граничат с бандитизмом".