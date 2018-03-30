Клевета, экстремизм, оскорбление: Мизулина пожаловалась на Навального в прокуратуру

Правообладатель иллюстрации COUNCIL.GOV.RU Image caption Сенатор Елена Мизулина известна как автор громких и спорных инициатив в защиту семейных ценностей, против "нетрадиционных сексуальных отношений", мата в интернете

Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру, обвинив "блогеров и ряд СМИ" в клевете. Как утверждает сенатор, "неизвестные лица" смонтировали и распространили видеоролик, в котором ее слова о трагедии в Кемерове, сказанные в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым", вырваны из контекста.

"Одними из основных распространителей заведомо ложной информации являются так называемый блогер Алексей Навальный, а также информационное агентство Znak.com", - говорится в сообщении пресс-службы сенатора.

Как подчеркивает Мизулина, авторы видеоролика вырезали существенную часть ее выступления, "в которой были высказаны глубокие соболезнованиями родственникам погибших в Кемерове". Также сенатор говорит, что к смонтированному видеоролику были добавлены "ложные подписи и комментарии в духе "погибшие люди её не волнуют, только руководство страны жалко".

"В результате указанных действий злоумышленников пользователи социальных сетей, а также читатели изданий были введены в заблуждение относительно истинной позиции сенатора", - говорится в сообщении пресс-службы Елены Мизулиной.

Мизулина в своем официальном запросе попросила генпрокуратуру провести проверку "по факту распространения заведомо ложной информации".

По мнению сенатора, в действиях лиц, изготовивших и распространивших видеоролик, "усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний", предусмотренных статьями 128 (клевета), 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В распространении "клеветнического" ролика Елена Мизулина обвинила "так называемого" блогера Алексея Навального

Видеоролик, в котором Елена Мизулина выражает соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", получил широкое распространение в социальных сетях.

"Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. […] Для него это удар в спину, это страшное потрясение! […] Он у нас духовный воин, сильный. Но ему тоже наша поддержка нужна!" - говорит в нем Мизулина.

Эти слова вызвали резко негативную реакцию пользователей соцсетей, которые увидели в них черствость по отношению к родственникам погибших и стремление угодить руководству страны.

Героиня фейковых новостей

Сенатор Елена Мизулина известна как автор громких и спорных инициатив в защиту семейных ценностей, против "нетрадиционных сексуальных отношений", мата в интернете.

В частности, Мизулина была автором поправок, разрешающих блокировать интернет-ресурсы за "пропаганду гомосексуализма", а также закона, который стал основой для создания реестра запрещенных сайтов. Она также была среди авторов закона о запрете на усыновление российских сирот гражданами США, а также об оскорблении чувств верующих.

Кроме того, Мизулина летом 2016 года стала инициатором исключения из уголовного кодекса наказания за побои в семье.

Из-за резонансных законопроектов, автором которых она являлась, Мизулина стала героиней многочисленных фейковых новостей. Так, осенью 2016 года в соцсетях появилась фальшивая новость о том, что Елена Мизулина будто бы предложила ввести штраф для мужчин за "невыполнение супружеского долга".