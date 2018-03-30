Следователи "побеседовали" с главой "Суммы" Магомедовым

Правообладатель иллюстрации SUMMA GROUP Image caption Зиявудин Магомедов занимает 63 строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes

Следственные органы опросили российского бизнесмена Зиявудина Магомедова, владельца группы "Сумма", сообщил Русской службе Би-би-си представитель компании.

Он уточнил, что это был не допрос, а беседа. Раскрыть ее детали, а также причины представитель компании отказался.

Официальный представитель "Суммы" заявил Би-би-си, что обысков в офисе самой компании не проводилось.

Один из крупнейших активов компании Магомедова - доля в Новороссийском морском торговом порту. Это крупнейший портовый холдинг России.

50,1% в нем принадлежит на паритетных началах "Сумме" совместно с "Транснефтью". "Транснефть" планирует выкупить долю "Суммы" и недавно получила одобрение ФАС на сделку.

Ранее в этом месяце стало известно, что налоговые органы по итогам выездной проверки в НМПТ, которая закончилась в декабре прошлого года, пришли к выводу, что порт недоплатил примерно 7 млрд рублей налогов плюс около 2,5 млрд рублей пеней.

Чем известен Магомедов?

Зиявудин Магомедов занимает 63 строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes с состоянием 1,4 млрд долларов.

Он инвестирует в Hyperloop One - компанию, которая работает над созданием системы сверхскоростного транспорта по проекту бизнесмена Илона Маска.

В конце января Магомедов попал в так называемый кремлевский доклад США - список чиновников и предпринимателей, которых администрация США сочла близкими к действующей российской власти и президенту России Владимиру Путину.

Всего в него попали 96 представителей российского списка Forbes,а также несколько десятков представителей администрации президента и правительства. Попадание в список не означало автоматического внесения в санкционные списки.