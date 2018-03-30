МИД Британии: самолет "Аэрофлота" в Хитроу досматривала таможня

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иллюстративное фото: самолет A320 "Аэрофлота"

Форин-офис подтвердил Би-би-си факт досмотра самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", прибывшего регулярным рейсом в лондонский аэропорт Хитроу.

По информации британских дипломатов, досмотр в пятницу вечером проводила таможенная служба.

МИД России заявил, что британские власти не назвали причины обыска и провели досмотр, не выпуская командира судна из кабины.

Компания "Аэрофлот" сообщила, что готова к сотрудничеству с представителями британских властей, если они предоставят объяснения.

Как сообщил источник агентства Интерфакс, после выхода всех пассажиров неожиданно на борт поднялись полицейские и потребовали, чтобы экипаж покинул лайнер. Как сообщает этот источник, вышли только бортпроводники, а пилоты отказались покидать самолет, чтобы не допустить досмотра в отсутствие экипажа.

В указанное время в пятницу из Москвы в Лондон прибыл вылетевший из аэропорта "Шереметьево" в 13:54 МСК рейс SU-2582 "Аэрофлот - Российские авиалинии". Согласно онлайн-табло "Шереметьево", посадка в Хитроу была совершена в 17:37 по местному времени.

Это самолет А-321 с бортовым номером VP-BOC. Последний раз он совершал рейс по маршруту Лондон -Москва-Лондон 5 марта. Также до этого он привозил пассажиров из Москвы в Хитроу 26 февраля.

Обратный рейс из Лондона в Москву, судя по табло лондонского аэропорта, задерживается более чем на два часа.

"Аэрофлот" подтвердил факт досмотра лайнера британской полицией, отметив, что никаких обоснований для своих действий британская сторона не предоставила. Авиакомпания заявила, что подобные действия не соответствуют мировой практике.

Полиция Лондона зявила, что в курсе сообщений СМИ о досмотре самолета в Хитроу, но отметила, что их подразделения не проводят эту операцию.

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Представитель МИД России Мария Захарова назвала досмотр провокацией, которая потребовалась британским властям, чтобы "спасти свою репутацию, капитально подорванную в связи с делом Скрипалей".

"Мы не можем прокомментировать, так как обысками занимается полиция, обратитесь к ним", - сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Хитроу.

Отравление Скрипалей

Если досмотр самолета из России связан со следствием по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, то возможно, что британские следователи ищут следы нервно-паралитического вещества в салоне и багажном отделении самолета, отрабатывая версию о том, что этим бортом в Великобританию мог прибыть отравитель с веществом, либо что после покушения он на этом самолете вылетел в Россию.

Юлия Скрипаль прилетела в гости к отцу из Москвы 3 марта также рейсом "Аэрофлота", однако в тот день это был другой борт.

На следующий день, 4 марта, Юлия Скрипаль вместе с отцом была обнаружена в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания, в тяжелом состоянии.

3 марта борт VP-BOC использовался на рейсах "Аэрофлота" из петербургского аэропорта "Пулково", приземлялся в Красноярске и в Милане.

Борт VP-BOC, где 30 марта совершен досмотр, 26 февраля совершил рейс SU-263 Москва-Лондон с приземлением в 20:35 по Гринвичу.

Пятого марта (на следующий день после покушения на Скрипалей) этот борт вылетел из Лондона в Москву в 14:31 по Гринвичу (на час позже запланированного расписанием вылета), это был рейс "Аэрофлота" SU2579.

Власти Великобритании считают, что экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Лондон назвал покушение враждебным актом, совершенным на территории Великобритании с использованием военного отравляющего вещества и первой подобной химической атакой в Европе со времен Второй мировой войны.

Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата. Столько же британских дипломатов в ответ выдворила Россия. Кроме того, российские власти закрыли генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.