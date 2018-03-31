Российские СМИ сообщают о задержании бизнесмена Зиявудина Магомедова

Правообладатель иллюстрации SUMMA GROUP Image caption Зиявудин Магомедов занимает 63-ю строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и еще несколько человек допрошены в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.

"Коммерсант" и РБК, также ссылаясь на анонимные источники, сообщают, что Магомедов задержан.

У Би-би-си нет официального подтверждения этой информации.

Зиявудин Магомедов занимает 63-ю строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов.

Поздно вечером 30 марта представитель "Суммы" заявил Русской службе Би-би-си, что Магомедов действительно общался со следственными органами, но это была "беседа", а не допрос.

В субботу представитель компании вновь заявил, что Магомедов со следователями только беседовал. По его словам, обысков в компании не проводилось.

В пресс-службе МВД отказались от комментариев.

ТАСС пишет, что уголовные дела возбуждены по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). По информации неназванного источника ТАСС в правоохранительных органах, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и службы экономической безопасности ФСБ в рамках уголовных дел провели обыски по 70 адресам.

Издание "Коммерсант" пишет, что следственные действия проводились в рамках расследования хищения более 752 млн рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Генподрядчиком первого этапа строительства была компания "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма".

Также в деле есть еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом, пишет "Коммерсант".

Ранее в этом месяце стало известно, что налоговые органы пришли к выводу, что порт в 2014-2015 годах недоплатил примерно 7 млрд рублей налогов плюс около 2,5 млрд рублей пеней.

Газета пишет, что после обысков на допрос в Следственный департамент МВД был доставлен сам Магомедов и еще несколько человек. "Следственные действия с их участием затянулись до позднего вечера, после чего следователь принял решение о задержании подозреваемых", - пишет "Коммерсант".

РБК сообщает, что Магомедов задержан на 48 часов. Об это изданию сообщил источник, близкий к правительству Дагестана и подтвердили источники в центральном аппарате МВД и РЖД (у перевозчика с "Суммой" есть совместный актив - оператор "Трансконтейнер").

Один из крупнейших активов "Суммы" - доля в Новороссийском морском торговом порту. Это крупнейший портовый холдинг России. 50,1% в нем принадлежит на паритетных началах "Сумме" совместно с "Транснефтью". "Транснефть" планирует выкупить долю "Суммы" и недавно получила одобрение ФАС на сделку.

Также среди активов "Суммы" - компания Fesco, "Трансконтейнер", доля в Объединенной зерновой компании и ряд других.

Сам Магомедов инвестирует в Hyperloop One. Это компания, которая работает над созданием системы сверхскоростного транспорта по проекту Илона Маска.

В конце января бизнесмен попал в так называемый "кремлевский доклад" США - список чиновников и предпринимателей, которых администрация США сочла близкими к действующей российской власти и президенту Путину.