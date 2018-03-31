Суд арестовал подозреваемого в хищениях миллиардера Магомедова

Image caption Зиявудин Магомедов заявил в суде, что "категорически не согласен" с предъявленными обвинениями

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца - до 30 мая - владельца группы "Сумма" миллиардера Зиявудина Магомедова и Артура Максидова, возглавлявшего одну из компаний группы - ООО "Интэкс". Она выступала подрядчиком по строительству стадиона "Арена Балтика" в Калининграде.

Еще двое подозреваемых находятся в розыске в ОАЭ, говорится в документах следствия, которые зачитал судья.

Братья Магомедовы и Максидов были допрошены и задержаны в пятницу.

Зиявудина Магомедова подозревают в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств, которые, по версии следствия, осели на счетах подконтрольных ему офшорных компаний. Максидову вменяют хищение 669 млн рублей.

Во время рассмотрения дела в суде не уточнялось, откуда именно были похищены деньги, но как сообщалось раньше, речь может идти о хищении при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к чемпионату мира по футболу.

Уголовные дела в отношении братьев Магомедовых и Артура Максидова возбуждены по статьям 159 (мошенничество) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ, а братьям Магомедовым вменяют еще статью 160 (присвоение или растрата).

Максимальное наказание по статье 159 и 160 - 10 лет лишения свободы, а по статье 210 в зависимости от тяжести преступления обвиняемому может грозить лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.

По данным следствия, Магомедов собирался покинуть страну: перед задержанием на его имя были забронированы билеты на рейс Москва-Майами на 31 марта.

У Магомедова есть связи в криминальной среде и политических кругах, говорилось в документах, которые зачитал судья. По мнению прокурора, он оказывал попытки воздействия на свидетелей.

Зиявудин Магомедов заявил в суде, что "категорически не согласен" с предъявленными обвинениями. "Брат не имеет отношения к группе "Сумма". Предъявленные обвинения не выдерживают крииики с точки зрения здравой логики", - заявил он. Он предложил "собрать деньги" для возмещения ущерба.

По ходатайству защиты к материалам дела были приобщены личные благодарности Зиявудина Магомедова от президента России Владимира Путина, президентские указы о награждении, в том числе орденом дружбы, и благодарности от мэра Москвы Собянина.

По данным источников The Bell и "Коммерсанта", основной причиной задержания послужил конфликт бизнесмена с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Как пишет "Коммерсант", следственные действия проводились в рамках расследования хищения более 752 млн рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Генподрядчиком первого этапа строительства была компания "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма".

Уголовное дело по этому вопросу расследуется уже больше трех с половиной лет, пишет "Коммерсант".

Первые фигуранты в нем появились летом 2017 года. Были арестованы экс-министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, замглавы управления капитального строительства региона Сергей Трибунской и замгендиректора компании "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов. Гендиректор Эльдар Нагаплов успел скрыться от следствия, он был арестован заочно и объявлен в международный розыск.

Также в деле есть еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом, пишет "Коммерсант". Ранее в этом месяце стало известно, что налоговые органы по итогам выездной проверки пришли к выводу, что порт недоплатил примерно 7 млрд рублей налогов плюс около 2,5 млрд рублей пеней.

Чем известен Магомедов?

Зиявудин Магомедов занимает 63-ю строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Его состояние журнал оценивает в 1,4 млрд долларов, а его старшего брата Магомеда - в 450 млн. Братья Магомедовы начинали бизнес вместе в 90-е, занявшись банковским делом.

В 2002-2009 годах Магомед был сенатором Совета Федерации от Смоленской области, а Зиявудин в 2002 году создал группу "Сумма".

Один из крупнейших активов "Суммы" - доля в Новороссийском морском торговом порту. Это крупнейший портовый холдинг России. 50,1% в нем принадлежит на паритетных началах "Сумме" совместно с "Транснефтью". "Транснефть" планирует выкупить долю "Суммы" и в конце февраля 2018 года получила одобрение ФАС на сделку.

Также среди активов "Суммы" - логистическая компания Fesco, Якутская топливно-энергетическая компания, "Объдиненная зерновая компания", в которой "Сумме" принадлежит 50% минус одна акция, а остальное - в собственности государства. ОЗК, которой принадлежат в частности, занималась гуманитарными поставками зерна в Сирию.

Кроме того Зиявудин Магомедов инвестирует в стартапы через венчурный фонд Caspian VC. Он вложился в Hyperloop One - компанию, которая работает над созданием системы сверхскоростного транспорта по проекту бизнесмена Илона Маска. В октябре 2017 года он занял пост сопредседателя совета директоров компании.

Помимо Hyperloop One в его портфеле Uber и Diamond Foundry - калифорнийский производитель ювелирных украшений.

В апреле 2017 года Магомедов стал председателем Ночной хоккейной лиги - любительского хоккейного чемпионата, созданного по инициативе Владимира Путина. НМТП - официальный спонсор лиги.

В конце января Магомедов попал в так называемый кремлевский доклад США - список чиновников и предпринимателей, которых администрация США сочла близкими к действующей российской власти и президенту России Владимиру Путину.

Всего в него попали 96 представителей российского списка Forbes, а также несколько десятков представителей администрации президента и правительства. Попадание в список не означало автоматического внесения в санкционные списки.