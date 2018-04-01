Задержан один из лидеров протеста в Волоколамске Артем Любимов

Media playback is unsupported on your device Мусорный протест: почему задыхается Подмосковье и как решить проблему?

Один из организаторов протестов против мусорной свалки "Ядрово", Артем Любимов, задержан в Волоколамске, подтвердили Би-би-си в подмосковной полиции.

Любимов задержан "за административное правонарушение", сообщили Би-би-си в истринском ОМВД, отказавшись при этом уточнить, за какое именно.

Сторонники активиста, навестившие его в участке вместе с адвокатами, пишут, что против Любимова возбуждено административное дело о неповиновении сотруднику полиции, которое планируют рассмотреть только в понедельник.

В блоге Любимова говорится, что его задержали вечером в субботу после досмотра автомобиля, остановив по дороге в Москву из Волоколамска.

"После досмотра машины сотрудниками полиции в нарушение всех норм Артема и его водителя доставили в ОМВД по городскому округу Истра", - говорится в блоге активиста. Любимов подал в заявление о превышении задержавшими его сотрудниками полиции своих полномочий.

Любимов считает, что его задержали, чтобы он не смог выступить на очередном митинге против мусорного полигона, который должен пройти в воскресенье.

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Артем Любимов - один из лидеров протеста против мусорного полигона "Ядрово", расположенного в нескольких километрах от Волоколамска. С начала последней волны стихийных митингов в городе он от имени протестующих активистов общается со СМИ.

Также Любимов является одним из авторов иска, поданного против владельцев мусорного полигона "Ядрово": истцы требуют закрыть свалку. Третьим лицом в исковом заявлении значится администрация Волоколамского района Московской области.

Митинги и противогазы

Жители подмосковного Волоколамска уже больше года жалуются на резкий запах в городе и регулярно выходят на митинги.

Власти не скрывают, что на полигоне выделяются свалочные газы, в связи с чем в городе не раз было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

В конце марта десятки детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью, жалуясь на недомогание из-за резкого запаха, что спровоцировало новую волну митингов.

На одном из митингов, 21 марта, бывший глава региона Евгений Гаврилов, вышел к протестующим. Его стали оскорблять, он получил удар по голове и скрылся в больнице. Главу Московской области Андрея Воробьева с криками "убийца" на том же митинге закидали снежками. Спустя два дня Гаврилова отправили в отставку.

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На следующий день в минздраве Подмосковья заявили, что первые результаты анализов не показали следов летучих газов в крови пострадавших.

Власти пообещали уменьшить объемы свозимых на полигон отходов в два раза.

С тех пор митинги проходят регулярно, последний прошел 29 марта, в нем участвовало несколько тысяч жителей Волоколамска (по данным активистов, около шести тысяч человек).

30 марта власти города начали выдавать жителям респираторы и маски, но многие жители жаловались, что им респираторов не досталось.