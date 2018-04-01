Путин назначил вместо Тулеева вставшего на колени на митинге Цивилева

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Временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса назначен заместитель Амана Тулеева, Сергей Цивилев, сообщается на сайте Кремля.

За пределами региона Цивилев получил известность в ходе стихийных митингов после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека.

Сначала он обвинил потерявшего в пожаре всю семью Игоря Вострикова в том, что тот хочет "попиариться" на теме катастрофы, но вечером в тот же день неожиданно встал перед кемеровчанами на колени, а позже обвинил протестующих в попытке дискредитации власти.

Уже заняв пост врио губернатора, Цивилев пообещал жителям Кемерово "сделать все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание".

Сам Тулеев к митингующим так и не вышел, но утром в воскресенье, 1 апреля, подал в отставку по собственному желанию.

Губернатор Кузбасса записал видеообращение, в котором выразил соболезнования в связи с пожаром и заявил, что "сделал все, что мог".

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он.

Пропустить Youtube пост , автор: Пресс-служба АКО Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: Пресс-служба АКО

Еще до того, в Кремле подтвердили назначение Цивилева временно исполняющим обязанности главы администрации Кузбасса, газета "Ведомости" сообщала, что в регионе были взволнованы этой новостью, поскольку Цивилев не принадлежит к местным элитам.

По данным издания, Сергей Цивилев - выдвиженец Геннадия Тимченко, в то время как Тулеев хотел оставить собственного преемника.

Пост вице-губернатора Цивилев занял меньше месяца назад, 5 марта. Уже тогда СМИ сообщали, что его рассматривают в качестве сменщика Тулеева, который хотел бы оставить в качестве преемника другого человека.

За неделю до этого, 27 февраля Цивилев встречался с президентом России Владимиром Путиным и докладывал об успехах "Колмара" - угольного холдинга на базе месторождений высококачественного угля Нерюнгринского бассейна Якутии. Цивилеву принадлежит 70% компании, писали "Ведомости".

"Кузбасс не тот регион, куда все рвутся и куда можно послать молодого человека типа [главы Калининградской области Антона] Алиханова. В регионе сильные позиции у таких горнодобывающих холдингов, как "Сибирский деловой союз" и "Евраз", - рассказывал Би-би-си в прошлом году политолог Виталий Иванов.

Экономическая модель Кемеровской области, сложившаяся при Тулееве, даже получила название "кемеровский социализм": это многочисленные льготы, выплаты, бесплатные путевки, низкие тарифы. Иногда Тулеев даже щедро дарил уголь отдельным семьям.

Уголь и руда - это основной источник дохода области. Но цены на это сырье падают, область получает все меньше доходов. В итоге Кузбасс сейчас входит среди российских регионов в число лидеров по доле просроченных гражданами кредитов.