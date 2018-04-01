Путин назначил вместо Тулеева вставшего на колени на митинге Цивилева
Временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса назначен заместитель Амана Тулеева, Сергей Цивилев, сообщается на сайте Кремля.
За пределами региона Цивилев получил известность в ходе стихийных митингов после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека.
Сначала он обвинил потерявшего в пожаре всю семью Игоря Вострикова в том, что тот хочет "попиариться" на теме катастрофы, но вечером в тот же день неожиданно встал перед кемеровчанами на колени, а позже обвинил протестующих в попытке дискредитации власти.
Уже заняв пост врио губернатора, Цивилев пообещал жителям Кемерово "сделать все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание".
Сам Тулеев к митингующим так и не вышел, но утром в воскресенье, 1 апреля, подал в отставку по собственному желанию.
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Губернатор Кузбасса записал видеообращение, в котором выразил соболезнования в связи с пожаром и заявил, что "сделал все, что мог".
"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он.
Еще до того, в Кремле подтвердили назначение Цивилева временно исполняющим обязанности главы администрации Кузбасса, газета "Ведомости" сообщала, что в регионе были взволнованы этой новостью, поскольку Цивилев не принадлежит к местным элитам.
По данным издания, Сергей Цивилев - выдвиженец Геннадия Тимченко, в то время как Тулеев хотел оставить собственного преемника.
Пост вице-губернатора Цивилев занял меньше месяца назад, 5 марта. Уже тогда СМИ сообщали, что его рассматривают в качестве сменщика Тулеева, который хотел бы оставить в качестве преемника другого человека.
За неделю до этого, 27 февраля Цивилев встречался с президентом России Владимиром Путиным и докладывал об успехах "Колмара" - угольного холдинга на базе месторождений высококачественного угля Нерюнгринского бассейна Якутии. Цивилеву принадлежит 70% компании, писали "Ведомости".
"Кузбасс не тот регион, куда все рвутся и куда можно послать молодого человека типа [главы Калининградской области Антона] Алиханова. В регионе сильные позиции у таких горнодобывающих холдингов, как "Сибирский деловой союз" и "Евраз", - рассказывал Би-би-си в прошлом году политолог Виталий Иванов.
Экономическая модель Кемеровской области, сложившаяся при Тулееве, даже получила название "кемеровский социализм": это многочисленные льготы, выплаты, бесплатные путевки, низкие тарифы. Иногда Тулеев даже щедро дарил уголь отдельным семьям.
Уголь и руда - это основной источник дохода области. Но цены на это сырье падают, область получает все меньше доходов. В итоге Кузбасс сейчас входит среди российских регионов в число лидеров по доле просроченных гражданами кредитов.