Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских музыкантов в Пхеньяне

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер Северной Кореи на концерте рядом с министром культуры, спорта и туризма Республики Корея То Чжон Хваном

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга посетили концерт южнокорейских поп-звезд в Пхеньяне. Об этом сообщает министерство культуры Южной Кореи.

Это первый подобный визит музыкантов из Южной Кореи за более чем 10 лет, он проходит в преддверии саммита между представителями разделенного полуострова.

В Пхеньян с двумя концертами приехали более 11 южнокорейских музыкальных коллективов.

Ранее Северная Корея отправляла своих артистов на февральские Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Отношения между Северной и Южной Кореями, которые долгое время были крайне напряженными, постепенно налаживаются.

По данным южнокорейских СМИ, первый концерт прошел в воскресенье вечером в зале Grand Theatre на востоке Пхеньяна, следующий должен состояться во вторник. В программе - поп, рок и другие жанры.

На концерте также присутствовали сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон и председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Репеция перед концертом в Pyongyang Grand Theatre, рассчитанном на 1500 мест

Ким Чен Ын согласился провести переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом.

Он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине на прошлой неделе в ходе своей первой поездки за границу. Третий межкорейский саммит - встречи также проводились в 2000 и 2007 годах - должен состояться 27 апреля.

Дата встречи лидеров США и Северной Кореи пока не определена.

Военные учения продолжаются

Между тем, США и Южная Корея начали свои ежегодные военные учения, которые на этот раз менее масштабны, чем в предыдущие годы, поскольку обе страны готовятся к переговорам с Северной Кореей.

Хотя в маневрах примут участие около 300 тыс. южнокорейских военнослужащих и 24 тыс. американских, они будут на месяц короче обычного, и в них не будут участвовать атомные подводные лодки.

Раньше учения приводили Северную Корею в ярость, но на этот раз, по словам корреспондентов, Пхеньян сохраняет спокойствие. Ким Чен Ын, как сообщается, сказал посещающим страну южнокорейским официальным лицам, что он понимает, что учения должны состояться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Популярный женский коллектив Red Velvet перед вылетом в Пхеньян

Среди музыкантов, выступающих в Пхеньяне, известные южнокорейские исполнители:

Red Velvet

В этом году группа из пяти девушек Red Velvet играла на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Популярный квинтет, сформированный в 2014 году, по-прежнему считается относительно молодым, но уже успел получить немало наград.

Они также необычайно популярны в социальных сетях, у них около 4.5 млн фолловеров только в "Инстаграме".

Сохён

Сохён дебютировала в 2007 году в качестве участницы одной из самых известных групп корейской поп-музыки (K-pop) Girls' Generation.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Южнокорейская певица и актриса Сохён обратилась к СМИ перед отъездом в Пхеньян из международного аэропорта Гимпо в Сеуле 31 марта 2018 года

В 2009 году группа получила международное признание, сделав Сохён одной из самых узнаваемых испольнительц K-pop.

В феврале 26-летняя Сохён выступала на Олимпийских играх вместе с оркестром Samjiyon из Северной Кореи, состоящим из 137 исполнителей.

Чо Ён Пиль

Ветеран сцены Чо Ён Пиль считается одной из самых влиятельных фигур в музыкальном мире Южной Кореи.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Чо Ён Пиль прибывает в Пхеньян

В интервью журналу Billboard в 2013 году 68-летний певец получил прозвище "Легенда K-pop". Это его далеко не первое выступление в Северной Корее.

Его дебют в Пхеньяне состоялся в 2005 году, где он провел сольный концерт, который посетили около 7 тысяч северокорейцев. Таким образом, он стал последним южнокорейским исполнителем, выступившим на Севере до нынешнего концерта.

Ли Сон Хи

Еще одна знаменитая в Южной Корее певица, 53-летняя Ли Сон Хи впервые дебютировала в 1984 году. Исполнительница ездила в Северную Корею, чтобы принять участие в совместном концерте в 2003 году.

Этот концерт ознаменовал открытие Ryugyong Chung Ju-yung Gymnasium - одной из концертных площадок, используемых для этих гастролей.