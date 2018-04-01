Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских музыкантов в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга посетили концерт южнокорейских поп-звезд в Пхеньяне. Об этом сообщает министерство культуры Южной Кореи.
Это первый подобный визит музыкантов из Южной Кореи за более чем 10 лет, он проходит в преддверии саммита между представителями разделенного полуострова.
В Пхеньян с двумя концертами приехали более 11 южнокорейских музыкальных коллективов.
Ранее Северная Корея отправляла своих артистов на февральские Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Отношения между Северной и Южной Кореями, которые долгое время были крайне напряженными, постепенно налаживаются.
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По данным южнокорейских СМИ, первый концерт прошел в воскресенье вечером в зале Grand Theatre на востоке Пхеньяна, следующий должен состояться во вторник. В программе - поп, рок и другие жанры.
На концерте также присутствовали сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон и председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.
Ким Чен Ын согласился провести переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом.
Он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине на прошлой неделе в ходе своей первой поездки за границу. Третий межкорейский саммит - встречи также проводились в 2000 и 2007 годах - должен состояться 27 апреля.
Дата встречи лидеров США и Северной Кореи пока не определена.
Военные учения продолжаются
Между тем, США и Южная Корея начали свои ежегодные военные учения, которые на этот раз менее масштабны, чем в предыдущие годы, поскольку обе страны готовятся к переговорам с Северной Кореей.
Хотя в маневрах примут участие около 300 тыс. южнокорейских военнослужащих и 24 тыс. американских, они будут на месяц короче обычного, и в них не будут участвовать атомные подводные лодки.
Раньше учения приводили Северную Корею в ярость, но на этот раз, по словам корреспондентов, Пхеньян сохраняет спокойствие. Ким Чен Ын, как сообщается, сказал посещающим страну южнокорейским официальным лицам, что он понимает, что учения должны состояться.
Среди музыкантов, выступающих в Пхеньяне, известные южнокорейские исполнители:
Red Velvet
В этом году группа из пяти девушек Red Velvet играла на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Популярный квинтет, сформированный в 2014 году, по-прежнему считается относительно молодым, но уже успел получить немало наград.
Они также необычайно популярны в социальных сетях, у них около 4.5 млн фолловеров только в "Инстаграме".
Сохён
Сохён дебютировала в 2007 году в качестве участницы одной из самых известных групп корейской поп-музыки (K-pop) Girls' Generation.
В 2009 году группа получила международное признание, сделав Сохён одной из самых узнаваемых испольнительц K-pop.
В феврале 26-летняя Сохён выступала на Олимпийских играх вместе с оркестром Samjiyon из Северной Кореи, состоящим из 137 исполнителей.
Чо Ён Пиль
Ветеран сцены Чо Ён Пиль считается одной из самых влиятельных фигур в музыкальном мире Южной Кореи.
В интервью журналу Billboard в 2013 году 68-летний певец получил прозвище "Легенда K-pop". Это его далеко не первое выступление в Северной Корее.
Его дебют в Пхеньяне состоялся в 2005 году, где он провел сольный концерт, который посетили около 7 тысяч северокорейцев. Таким образом, он стал последним южнокорейским исполнителем, выступившим на Севере до нынешнего концерта.
Ли Сон Хи
Еще одна знаменитая в Южной Корее певица, 53-летняя Ли Сон Хи впервые дебютировала в 1984 году. Исполнительница ездила в Северную Корею, чтобы принять участие в совместном концерте в 2003 году.
Этот концерт ознаменовал открытие Ryugyong Chung Ju-yung Gymnasium - одной из концертных площадок, используемых для этих гастролей.