Китайская космическая станция "Тяньгун-1" вот-вот упадет на Землю

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Оценочное временное окно входа в атмосферу уже неработающей китайской космической лаборатории "Тяньгун-1" резко сократилось.

Предположительное время падения на Землю - 01:07 по Гринвичу (4:07 по Москве) в понедельник 2 апреля плюс-минус два часа.

Эксперты отслеживают модуль, который движется по неуклонно снижающеся траектории.

Тем не менее точное время окончательного падения можно будет установить лишь за очень короткий промежуток до того, как это случится, из-за неопределенностей взаимодействия модуля с верхними слоями атмосферы.

Китай давно потерял связь со станцией, и никакой возможности контролировать ее снижение не имеется.

Тем не менее, риск того, что какие-либо части "Тяньгун-1" упадут в населенной зоне, считается очень низким.

"Учитывая, что "Тяньгун-1" обладает большой массой и более прочен, чем многие другие космические объекты, которые неконтролируемо возвращаются на Землю из космоса, поскольку он находится под давлением, его траекторию отслеживают с помощью радаров сразу несколько организаций", - объясняет Ричард Кроутер, главный инженер Британского космического агентства.

"Большая часть модуля, как ожидается, сгорит во время входа в плотные слои атмосферы, и весьма вероятно, что любые уцелевшие фрагменты упадут в море, - рассказал он в интервью Би-би-си.

Точные данные о времени и месте входа в атмосферу будут известны довольно поздно

Как правило, эксперты могут быть уверены в своих оценках только в последний час или около того

Большинство компонентов модуля сгорят в верхних слоях атмосферы

Его орбитальный траектория такова, что место падения обломком ограничено

Возможно, 20-40% частей смогут долететь до Земли, общей массой 1,5-3,5 тонны

Высока вероятность того, что обломки упадут в океан

Обломки могут быть разбросаны на расстоянии в сотни километров

"Тяньгун-1" находится 50-м месте в перечне самых массивных объектов, которые неконтролируемо падали на Землю

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июне 2013 года тайконавт Ван Япин прочитала школьниками лекцию с борта "Тяньгун-1"

Станция "Тяньгун-1" ( в переводе "Небесный дворец") была запущена в космос в 2011 году, и на ней побывало шестеро китайских астронавтов (тайконавтов).

Этот запуск стал первым этапом в программе создания китайских пилотируемых орбитальных станций.

К "Тяньгун-1" было осуществлено три экспедиции, две из которых были пилотируемыми. В 2012 году на модуле побывала первая китайская женщина-космонавт Лю Ян.

По плану 10-метровый модуль массой 8,5 тонн должен был спуститься с орбиты контролируемым способом.

Обычно крупные космические аппараты при помощи ракетных двигателей уводятся в отдаленный район в южной части Тихого океана. На океанском дне в этом районе на площади около 1500 кв. км покоятся обломки уже около 260 спутников.

Но этот вариант оказался неосуществимым после потери управления станцией в 2016 году.

Сейчас "Тяньгун-1" скользит по верхней кромке земной атмосферы, которая тормозит его, заставляя терять высоту все более стремительно.

Правообладатель иллюстрации FRAUNHOFER Image caption "Тяньгун-1" на экранах радаров

С уверенностью можно сказать, что никакие части не упадет за пределы 43 градусов от экватора, к северу или югу. Это, например, охватывает территорию до побережья Средиземного моря и вплоть до Тасмании.

Хотя в зоне входа в атмосферу живет около 5.2 миллиарда человек, большую ее часть составляет океан, и потому высока вероятность того, что любые несгоревшие обломки упадут в воду.

В конце марта 2016 года "Тяньгун-1" прекратила функционирование, превысив проектный срок службы на 2,5 года. В сентябре того же года ей на смену была запущена одномодульная станция "Тяньгун-2".

В 2022 году Китай планирует запустить многомодульную орбитальную станцию, которая должна стать третьей в мире после станций "Мир" и Международной космической станции.