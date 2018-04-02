Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров

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Умер драматург, режиссер и художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров. Ему было 62 года.

"Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно", - написала в "Фейсбуке" режиссер Марина Разбежкина.

По ее словам, Угаров скончался от неожиданного сердечного приступа.

В 2002 году вместе с женой Еленой Греминой Михаил Угаров основал Tеатр.doc, работающий в жанре документального театра.

В 2009 году вместе с режиссером документального кино Мариной Разбежкиной создал школу документального кино и театра, где руководил направлением документального театра и вел мастерские.

В 2013 Угаров дебютировал как кинорежиссер с фильмом "Братья Ч".

"Воспитывать взрослость"

Авангардный Театр.doc получил известность злободневными постановками в жанре "документального театра".

Жанр документального театра на стыке искусства и социального анализа предполагает произведения, написанные на основе интервью, собранных фактов и встреч с реальными людьми.

"Мне кажется, одна из задач искусства - пробуждать в человеке потребность в свободе. Это процесс многотрудный и достаточно долгий. Мы видим, что далеко не все испытывают в ней потребность, иногда даже не подозревая об этом. Ведь нести бремя свободы - совсем нелегкое занятие. И потому, мне кажется, очень важно воспитывать в людях взрослость. Да-да, воспитывать взрослость во взрослых людях", - говорил драматург.

Среди нашумевших спектаклей театра - спектакль "Час 18 минут" о погибшем в московском СИЗО юристе Сергее Магнитском. Материалом для него стали дневники Магнитского в тюрьме и доклад правозащитной комиссии, интервьюировавшей тюремных медиков.

Основой другой постановки - "Узбек" - стали рассказы трудовых мигрантов из Средней Азии.

Спектакль, основанный на лагерных дневниках арестованного перед войной латыша Артура Страдиньша, - "Вятлаг" - завершала дискуссия с участием супруги одного из подсудимых по "Болотному делу".

В других жанрах получила известность постановка "Берлуспутин" - политическая сатира итальянца Дарио Фо на тему неудачного покушения на российского президента в то время, как он принимал у себя итальянского премьер-министра.