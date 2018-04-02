Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере

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Китайская космическая станция "Тяньгун" весом 8 тонн сгорела в атмосфере над Тихим океаном, большая часть обломков не достигла поверхности Земли.

Запуск "Тяньгун-1" (в переводе "Небесный дворец") был важной частью амбициозной космической программы Китая. Станция стала прототипом для конечной китайской космической станции, запуск которой запланирован на 2022 год.

Запуск "Небесного дворца" состоялся 29 сентября 2011 года, а в конце марта 2016 года станция полностью прекратила функционирование.

В 2022 году Китай планирует запустить многомодульную орбитальную станцию, которая должна стать третьей в мире после станций "Мир" и Международной космической станции.

"Учитывая, что "Тяньгун-1" обладает большой массой и более прочен, чем многие другие космические объекты, которые неконтролируемо возвращаются на Землю из космоса, поскольку он находится под давлением, его траекторию отслеживают с помощью радаров сразу несколько организаций", - объяснял Ричард Кроутер, главный инженер Британского космического агентства.

По словам специалиста, любые уцелевшие фрагменты с большой вероятностью упадут в море.

Большинство компонентов модуля сгорят в верхних слоях атмосферы

Возможно, 20-40% частей смогут долететь до Земли, общей массой 1,5-3,5 тонны

Высока вероятность того, что обломки упадут в океан

Обломки могут быть разбросаны на расстоянии в сотни километров

"Тяньгун-1" находится 50-м месте в перечне самых массивных объектов, которые неконтролируемо падали на Землю

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июне 2013 года тайконавт Ван Япин прочитала школьниками лекцию с борта "Тяньгун-1"

На станции "Тяньгун-1" ( в переводе "Небесный дворец") побывало шестеро китайских астронавтов (тайконавтов).

К "Тяньгун-1" было осуществлено три экспедиции, две из которых были пилотируемыми. В 2012 году на модуле побывала первая китайская женщина-космонавт Лю Ян.

Обычно крупные космические аппараты при помощи ракетных двигателей уводятся в отдаленный район в южной части Тихого океана. На океанском дне в этом районе на площади около 1500 кв. км покоятся обломки уже около 260 спутников.

Но этот вариант оказался неосуществимым после потери управления станцией в 2016 году.