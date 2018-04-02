После трагедии в Кемерове аэропорты начали закупать пожарную технику

Правообладатель иллюстрации TASS/KOVALEV Image caption "Пулково" будет модернизировать систему пожарной безопасности в здании рядом со старым терминалом

Сразу несколько российских аэропортов опубликовали на сайте госзакупок тендеры, связанные с улучшением систем противопожарной безопасности. В Домодедово в этом месяце пройдет проверка пожарной безопасности.

27 марта на сайте госзакупок появилось объявление о поиске компании, которая сможет устраненить нарушения требований пожарной безопасности в здании аэровокзального комплекса "Пулково-1".

Объявление разместила управляющая компания аэропорта Пулково - ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". Начальная цена контракта - 755,2 тысячи рублей. О каких именно недостатках идет речь, из объявления непонятно.

28 марта еще одна структура - государственная управляющая компания АО "Аэропорт "Пулково" - объявила о заключении контракта на "техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, пожаротушения, противопожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией, систем автоматики дымоудаления и систем внутреннего противопожарного водопровода".

Работы нужно провести в административно-складском здании, расположенном вблизи старого терминала "Пулково-2", который сейчас находится на реконструкции. Контракт почти на 2 млн рублей заключен с ООО "БалтИнжиниринг".

АО "Международный аэропорт Владивосток" 2 апреля объявил конкурс на поставку оборудования для тушения пожаров общей стоимостью 502 тысячи рублей. На эти деньги компания планирует закупить сигнальный блок для пожарной сигнализации, огнетушители, пожарные рукава, багры, штыковые лопаты конусные ведра и прочее оборудование.

В Домодедово в этом месяце пройдет проверка пожарной безопасности, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе. Проверка плановая. Предыдущая состоялась в декабре 2017 года.

Русская служба Би-би-си направила запросы в аэропорты Шереметьево и Внуково, но ответа пока не получила.

Проверки идут по всей стране

После пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, который унес жизни 64 человек, в российских городах начались проверки пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Их проводят МЧС и прокуратура.

В первую очередь они касаются школ, торговых центров, ресторанов, театров.

Как пишет "Коммерсант", многие владельцы коммерческих организаций охотно идут навстречу МЧС, несмотря на риск получить крупный штраф и даже лишиться лицензии.

О проверках аэропортов в прессе и сообщениях МЧС и прокуратуры не сообщается, однако, судя по сайту госзакупок, аэропорты стали обращать на пожарную безопасность больше внимания.

Уголовные дела

Следственный комитет возбудил дело по факту пожара 25 мая. В рамках этого дела уже предъявлены обвинения и арестованы семеро фигурантов.

Среди них управляющая торговым центром "Зимняя вишня" Надежда Судденок, менеджеры Кемеровского кондитерского комбината (собственника ТРЦ) Юлия Богданова и Георгий Соболев, глава компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко.

Также в числе арестованных - сотрудник этой компании Александр Никитин и охранник "Зимней вишни", отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин. Суд арестовал и экс-главу кемеровского госстройнадзора Танзилия Комкова.

Большинство обвиняются по трем статьям: 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

31 марта глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство готово потребовать выдачи России находящегося в Австралии совладельца "Зимней вишни" Дениса Штенгелова. Предприниматель говорил "Ведомостям", что финансировал строительство этого торгового центра, но сейчас ему через компанию "Кондитерус ком" - владельца Кемеровского кондитерского комбината - принадлежит "меньше половины" ТЦ.

"Мы серьезно занялись учредителем (Штенгеловым), 78% у которого акций принадлежит. Он сейчас находится в Австралии. Если у нас будут основания, мы потребуем его выдачи через механизмы оказания правовой помощи... Если он считает себя невиновным, пускай приезжай на предварительное следствие, дает показания, дает объяснения", - цитирует Бастрыкина РИА Новости.