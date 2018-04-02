Правообладатель иллюстрации Getty Images

Власти Израиля и Агентство ООН по делам беженцев достигли соглашения о переселении более 16 тысяч африканских мигрантов, находящихся в еврейском государстве, в западные страны.

Достигнутые договоренности означают отказ Израиля от вызвавшего протесты плана выдворения мигрантов под угрозой тюремного заключения.

Чуть более 16 тысяч африканских мигрантов, нелегально находящихся в стране, примут западные страны, среди которых Канада, Италия и Германия, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Аналогичное число мигрантов получат вид на жительство в Израиле.

Ранее Верховный суд Израиля заблокировал решение о депортации нелегальных мигрантов на родину, которая должна была начаться в прошлое воскресенье.

Согласно заявлению канцелярии главы правительства, программа по переселению мигрантов разбита на три этапа, а ее реализация рассчитана на пять лет.

"Агентство ООН по делам беженцев будет работать над тем, чтобы обеспечить их выезд в западные страны, а Израиль урегулирует статус части остающихся", - говорится в заявлении.

В канцелярии Нетаньяху назвали соглашение беспрецедентным.

Проблема мигрантов в Израиле

До 2014 года, когда Израиль построил заградительный барьер на границе с Египтом, в страну незаконно проникли более 60 тыс. граждан африканских стран. Постройка пограничных заграждений позволила свести поток нелегалов практически к нулю.

За минувшие четыре года около 20 тыс. человек добровольно покинули Израиль, воспользовавшись различными государственными программами, поощряющими добровольный выезд за пределы еврейского государства.

В итоге на территории Израиля на нелегальном положении остались около 40 тысяч мигрантов из Африки, большинство из которых - граждане Эритреи и Судана.

Сами они называют себя беженцами, в то время как власти Израиля утверждают, что большая их часть - экономические мигранты.

В начале января 2018 года власти Израиля обнародовали план выдворения мигрантов в одну из африканских стран, среди которых назывались Уганда и Руанда. За добровольный выезд африканцам обещали выплату в размере 3,5 тыс. долларов, а за отказ - грозили тюрьмой.

Вопрос о дальнейшей судьбе нелегалов вызывал в стране острые споры.

Против депортации, кроме самих нелегалов, выступили правозащитники. Они призывали не допустить принудительной отправки людей в страны, где им может грозить опасность. На улицах Тель-Авива проходили акции протеста.

"Сегодня в мире насчитывается около 65 млн беженцев. В Израиле эта цифра не превышает 40 тыс., это менее половины процента от населения, неужели государство не способно принять эту группу и избежать позорных сцен принудительной депортации?" - возмущался активист организации помощи беженцам из Африки Асаф Вайцен.

В марте правозащитники смогли добиться временного запрета на высылку мигрантов в Верховном суде.

Как отреагировали на соглашение

Лидеры оппозиции и активисты в Израиле приветствовали новую программу.

"Я поздравляю активистов, которые сражались, вели кампанию и не сдавались", - заявил Ави Габай, лидер "Сионистского лагеря" - крупнейшей оппозиционной фракции в израильском парламенте.

Михаль Розин, депутат израильского парламента и активный противник высылки, в свою очередь заявил, что соглашение - это успех израильтян, которые протестовали против зла депортации.

В то же время Шломо Маслави, член городского совета Тель-Авива, который организовывал акции против компактного проживания африканских мигрантов на юге города, сказал, что соглашение станет катастрофой, которая отразится на будущих поколениях.

В свою очередь премьер-министр Нетаньяху выступил в защиту достигнутой договоренности, сказав, что соглашение "защищает интересы Государства Израиль и решает проблемы жителей южной части Тель-Авива, а также людей, прибывающих в Израиль".