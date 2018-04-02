"Это наш город": в Екатеринбурге прошел митинг против отмены выборов мэра

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В Екатеринбурге на митинге против отмены прямых выборов мэра города собрались несколько тысяч человек. Они потребовали отправить в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

"Вся площадь была заполнена, некоторые люди стояли за сценой или вдали, не всем места хватило. Боюсь ошибиться, пришло от пяти до десяти тысяч", - рассказал Русской службе Би-би-си организатор митинга Дмитрий Головин. На момент публикации материала МВД по Свердловской области не располагало официальными данными о численности митинга.

Горожане пришли на акцию, чтобы выступить против инициативы губернатора Свердловской области по отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Слушания законопроекта, предложенного губернатором, назначены на 3 апреля.

На митинге выступили действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Госдумы Андрей Альшевских, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Выступающие произносили речи на фоне баннера "Мэра должны выбирать горожане". Митинг поддержали оппозиционные политики Алексей Навальный и Ксения Собчак, но сами они в Екатеринбург не приехали.

Многие пришли на митинг с плакатами "Не трогай выборы", выкрикивали лозунги "Это наш город", "Ройзман - наш мэр" и "[Куйвашева] в отставку" и принесли с собой красные шарики, которые символизируют поддержку действующего мэра Евгения Ройзмана, который ходит в красной куртке.

Пропустить Twitter пост , автор: @roizmangbn Посмотрите на лица, на самодельные плакаты: на митингах по разнарядкам такого близко нет. У нас все по-настоящему. Наш дом - наши правила! Город - это мы! Вольным людям - честные выборы! Мы горожане, а не население!

Горжусь Екатеринбургом. pic.twitter.com/JsksgpjlQs — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 2 апреля 2018 г.

"Это история не про меня, меня это интересует не потому, что я нахожусь в этой должности. Я считаю, что наши дети должны иметь право выбирать себе мэра, и тогда город будет процветать", - заявил на митинге Ройзман.

Выступающие на митинге потребовали не отменять прямые выборы мэра и отправить губернатора области Евгения Куйвашева в отставку.

"Горожане своей численностью должны показать, что этот вопрос для них важен. Нужно, чтобы губернатор понял, что город не приветствует его попытку отмены выборов мэра", - рассказал Русской службе Би-би-си заявитель митинга, депутат регионального парламента Дмитрий Головин.

В организации митинга добровольно принимали участие более ста волонтеров, рассказала один из организаторов акции Полина Грейсман. "Мы выложили образец для скачивания листовок о митинге и попросили горожан повесить их у себя в подъезде и раздать коллегам. Было очень много листовок, мы на них натыкались в самых разных местах в городе. Народная поддержка чувствуется", - рассказала она.

Губернатор против мэра

В конце марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в областную думу законопроект, отменяющий прямые выборы мэра столицы области.

"Схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу города, неоднократно доказывала свою эффективность. Екатеринбург уже выбирал через конкурс сити-менеджера и выбор был достойный. Фактически это второй этап изменения схемы выборов, который уже юридически закрепит за администрацией города те полномочия, которые она де-факто выполняет", - объяснял он.

"Я уверен, что после принятия изменений ни у кого не останется вопросов, кто за что отвечает в городе, а накануне "Экспо-2025", это просто необходимо", - добавил Куйвашев (цитата по ТАСС).

Заксобрание рассмотрит законопроект 3 апреля.

"Это будет сделано, чтобы еще укрепить вертикаль власти; это сделано людьми, у которых вместо носа флюгер с барометром и которые мечтают еще больше показать лояльность власти", - заявил Ройзман в разговоре с РБК. Он посчитал, что эта инициатива направлена против него лично.

Законопроект, отменяющий выборы мэра Екатеринбурга, раскритиковала местная оппозиция и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Правообладатель иллюстрации Sorokin Donat / Tass Image caption Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (слева направо)

В настоящее время в Екатеринбурге действует система двойного управления городом. Мэром города является Ройзман, он является главой Екатеринбургской городской думы. Администрацию города возглавляет Александр Якоб.

Якоб занимается финансовыми и хозяйственными вопросами города и назначается по процедуре внутреннего конкурса. За Ройзманом остается решение вопросов местного самоуправления и официального представления города в России и за рубежом.

Евгений Ройзман считается "оппозиционным" мэром, так как выл выбран от партии "Гражданская платформа", созданной бизнесменом Михаилом Прохоровым. Ройзман участвовал в пикетах в поддержку "узников Болотного дела", критиковал действия России в отношении Украины и приходил на акции Алексея Навального.

Ройзман был выбран мэром Екатеринбурга в 2013 году, в этом году у него истекает срок полномочий.

В 2015 году депутаты областного заксобрания упразднили должность главы города. Решение было объяснено желанием избежать путаницы между полномочиями двух городских глав. Однако решение заксобрания было отменено губернатором Куйвашевым, который наложил на него запрет до конца полномочий Евгения Ройзмана.

Отмена прямых выборов

Прямые выборы мэра остались только в восьми региональных столицах регионов России: в Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Кемерове, Томске и Якутске. В 2014 году 66 регионов России отказались от прямых выборов глав своих столиц.

В 2016 году депутаты Свердловской области приняли закон об отмене выборов глав всех городов, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Это значит, что в Свердловской области глав городов выбирают члены конкурсной комиссии, которая и выдвигает своих кандидатов.

В октябре 2016 году депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий восстановить прямые выборы мэров городов и муниципальных образований. Однако правительство в своей оценке этого законопроекта посчитало прямые выборы мэров "ограничением права местных сообществ".