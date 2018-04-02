Автор фильма о Путине и Крыме станет топ-менеджером ВГТРК

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Андрей Кондрашов стал спикером штаба Путина на прошедших выборах и теперь будет топ-менеджером главного государственного СМИ страны

Журналист ВГТРК Андрей Кондрашов, автор документального фильма о Владимире Путине, пресс-секретарь его предвыборного штаба, назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК. Это серьезное повышение после удачно отработанной президентской кампании, говорят его коллеги.

О новом назначении Кондрашова Русской службе Би-би-си рассказали четыре сотрудника государственного холдинга ВГТРК. Все они попросили не называть их имена, поскольку не уполномочены давать официальные комментарии СМИ.

По словам одного из собеседников Би-би-си, приказ о его назначении уже подписан и будет опубликован в течение недели. В пресс-службе ВГТРК Би-би-си подтвердили информацию о назначении Кондрашова. Сам телеведущий на вопросы Русской службы Би-би-си на момент публикации материала не ответил.

"Очень понравился Путину"

В последние годы Кондрашов неоднократно общался с Путиным, наиболее часто - в последние несколько месяцев, когда работал официальным представителем его штаба. "Он очень понравился Владимиру Путину", - рассказал Русской службе Би-би-си близкий к Кремлю собеседник, не уполномоченный давать комментарии по этому вопросу.

Новую должность называют "серьезным повышением" для Кондрашова: с позиции одного из начальников "России 1" он становится одним из руководителей всего холдинга ВГТРК, охватывающего почти все население России.

Более того, Кондрашов займет должность первого заместителя гендиректора и станет вторым человеком в корпорации в этом статусе. Сейчас у гендиректора ВГТРК Олега Добродеева сейчас только один первый заместитель - Антон Златопольский, еще несколько человек имеют статус простых замов. Какой именно круг вопросов будет курировать Кондрашов, собеседники Би-би-си не уточняют.

Не исключено, что должность заместителя Олега Добродеева может быть промежуточной ступенью для Кондрашова, предполагают собеседники Би-би-си холдинге. Он может рассматриваться и как будущий гендиректор ВГТРК, если эту должность когда-нибудь оставит Добродеев, добавляют они.

Долгая карьера на ВГТРК

ВГТРК - государственный холдинг, в который входят телеканалы "Россия 1", "Россия 2", "Россия 24", радиостанция "Вести", а также региональные телекомпании. В 2017 году холдинг ВГТРК получил 23,5 млрд рублей, субсидии на 2018 год составят 24,6 млрд руб.

Кондрашов работает в структурах ВГТРК уже более 27 лет. Он пришел в программу "Вести" в 1991 году и с тех пор освещал вооруженные конфликты в Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах и в Афганистане. В 2007 году начал вести итоговую программу "Вести недели".

В декабре 2017 года Кондрашов стал пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина, выдвигавшегося на президентских выборах в четвертый раз. Для этого он ушел в неоплачиваемый отпуск на канале "Россия 1". В марте в разговоре с корреспондентом Би-би-си Кондрашов говорил, что после выборов собирается вернуться на прежнее место работы.

Перед тем как получить работу в штабе Путина телеведущий и политический обозреватель возглавлял дирекцию информационных программ "Вести" на канале "Россия 1", являющегося частью холдинга ВГТРК. Он занял эту должность в 2016 году, когда его предшественник Евгений Ревенко выдвинулся кандидатом в депутаты Госдумы от Воронежской области.

Правообладатель иллюстрации AlEKSEY DUZHININ/TASS Image caption Кондрашов один из самых известных телеведущих страны - наряду с ведущим "Вестей недели" Дмитрием Киселевым

После того как Владимир Путин стал кандидатом в президенты, именно Кондрашов давал комментарии журналистам по поводу его предвыборных мероприятий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, комментировать предвыборные встречи и мероприятия Путина отказывался, предлагая обращаться именно в штаб.

За последние несколько лет Андрей Кондрашов неоднократно записывал большие интервью с Владимиром Путиным для своих документальных работ. Помимо двухсерийного документального фильма с лаконичным названием "Путин", вышедшего на экран накануне президентских выборов, это был и фильм "Крым. Путь на Родину".

В ленте рассказывается об украинских событиях весны 2014 года, которые разворачивались как в Киеве, так и на полуострове, завершившихся аннексией Крыма. Его премьера на канале "Россия 1" состоялась в марте 2015 года.

Там Владимир Путин рассказывал о том, почему принял решение ввести войска на территорию Крыма, а также о том, как, по его мнению, развивались события на Майдане Незалежности в Киеве. Большое интервью с Путиным выходило и в документальном фильме "Валаам".