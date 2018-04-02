Прекращено дело экс-сотрудника КГБ, застрелившего людей Шакро Молодого
Следователи прекратили дело бывшего сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева, застрелившего в 2015 году двух человек в ходе перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, сообщил Русской службе Би-би-си его адвокат Максим Борисов.
Буданцева сразу после задержания обвиняли в убийстве двух соратников криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, однако затем дело переквалифицировали на превышение пределов необходимой самообороны. Теперь оно окончательно закрыто.
"Дело прекращено в связи с отсутствием в его [Буданцева] действиях события и состава преступления", - пояснил Борисов. По его словам адвоката, постановление о прекращении дела было вынесено еще в феврале этого года.
В 2016 году Буданцева выпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Как писала газета "Коммерсант", у Генпрокуратуры и Следственного комитета России, который вел его дело, уже тогда сильно расходились мнения по поводу виновности экс-сотрудника КГБ.
Перестрелка у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла 14 декабря 2015 года. Ее причиной стал конфликт между собственницей кафе Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой - Ким осталась недовольна работой Мисиковой и отказалась ей платить.
По версии следствия, вечером 14 декабря в ресторан приехали люди криминального авторитета Захария Калашова (в том числе Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец), которые стали требовать с Ким 8 млн рублей в качестве оплаты долга перед Мисиковой.
Ким в свою очередь обратилась к адвокату, отставному полковнику КГБ Эдуарду Буданцеву, который также приехал на место с группой поддержки. Переговоры закончились перестрелкой, в ходе которой Буданцев застрелил двух человек из наградного пистолета. Семеро человек были госпитализированы.
В ходе конфликта Буданцев одним из первых достал оружие. После инцидента он попытался скрыться с места происшествия, но его задержали.
Полицейские, работавшие на месте происшествия, были впоследствии признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и получили от двух до четырех лет - суд счел, что они ничего не сделали для предотвращения перестрелки. Буданцев по их делу проходил потерпевшим.
За вымогательство 8 миллионов рублей у владельца ресторана Elements Захарий Калашов, люди которого погибли в результате инцидента, на прошлой неделе был приговорен Никулинским судом Москвы к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.