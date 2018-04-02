Трамп предложил Путину провести встречу в Белом доме

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Путин и Дональд Трамп на форуме G20 в Гамбурге в июле прошлого года

Президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Путину впервые встретиться с ним в Вашингтоне. Он озвучил это предложение еще 20 марта, поздравляя Путина с победой на выборах, сообщил на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков.

Белый дом подтвердил эту информацию. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что обсуждение встречи между Трампом и Путиным состоялось, но подробностей не предоставила.

"Как подтвердил сам президент 20 марта, через несколько часов после телефонного разговора с президентом Путиным, они обсуждали двустороннюю встречу в "недалеком будущем" в нескольких предполагаемых местах, в том числе Белом Доме. Пока больше ничего не можем добавить", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Когда наши президенты беседовали по телефону, Трамп предложил провести встречу в Вашингтоне", - сказал Ушаков. На вопрос, когда может состояться встреча президентов в Вашингтоне, в первой или во второй половине года, Ушаков ответил: "Это не обсуждалось".

Он отметил, что никакой подготовки встречи после разговора не ведется. "Если все будет нормально, я надеюсь, американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", - добавил Ушаков.

По его словам, на фоне дипломатического конфликта в связи с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери "не было времени это обсуждать и не было кому обсуждать", хотя Россия считает встречу "весьма важным и нужным для обеих стран и для всего международного сообщества".

США на прошлой неделе приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипалей, а также закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге, так ка ксогласен с мнением властей Великобритании, возлагающей ответственность за случившееся на Россию.

Вслед за решением Вашингтона многие другие страны, в том числе европейские, объявили о высылке в общей сложности десятков сотрудников российских дипмиссий. В ответ Россия, отрицающая какую-либо причастность к отравлению Скрипалей, выслала со своей территории аналогичное число дипломатов этих стран.

Дональд Трамп вступил в должность в начале 2017 года. С тех пор они встречались с Путиным дважды - в июле на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, а также в ноябре во время саммита АТЭС во Вьетнаме. Во второй раз Трамп и Путин лишь пожали друг другу руки и несколько раз коротко поговорили на ходу, в том числе во время церемонии фотографирования.

Полноценные переговоры между лидерами на саммите АТЭС не состоялись из-за недостаточной гибкости американской стороны, утверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.