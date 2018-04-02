Организатор митинга против свалки в Волоколамске получил 15 суток

Правообладатель иллюстрации Denis Kunaev/Twitter Image caption Артем Любимов был задержан накануне крупного митинга, на котором должен был стать главным спикером

Организатор акций протеста против свалки в Волоколамске Артем Любимов арестован местным судом на 15 суток за неповиновение полиции. Он был задержан накануне крупного протестного митинга, который прошел в городе 1 апреля и на котором Любимов должен был стать основным спикером.

По словам юриста Дениса Кунаева, представляющего интересы Любимова, в протоколе говорится, что в полицию поступил звонок от человека, сообщившего, что активист якобы готовит беспорядки на митинге. Из-за этого его и задержали - машину Любимова остановили автоинспекторы вместе с сотрудниками уголовного розыска.

В поступивших в суд материалах также говорится, что в машине активиста полиция искала оружие, а протокол о неповиновении полиции был составлен, поскольку он "размахивал руками отказывался предоставить документы и проехать в отдел".

Активист одним из первых начал говорить о проблеме свалки - еще в апреле прошлого года. Любимов вспоминает, что выбросы газа были уже тогда, но слабые, и люди не понимали, к чему это может привести.

"Я не лидер протеста, у меня просто юридическое образование, и я согласовываю публичные массовые мероприятия, - объяснял он Русской службе Би-би-си. - А так у нас нет никаких лидеров, у нас все равны абсолютно".

Помимо Любимова суд арестовал и другого активиста - Андрея Жданова, которого задержали в воскресенье во время автопробега на Москву, также проводившегося в знак протеста против существования свалки под Волоколамском. Он получил 14 суток.

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Митинг за закрытие мусорного полигона, который выделяет ядовитый газ, прошел в Волоколамске 1 апреля. На него вышли несколько тысяч человек. В резолюции, принятой по итогам мероприятия, жители города потребовали снять губернатора Подмосковья, а также не открывать новое тело полигона.

Еще в начале марта губернатор Андрей Воробьев обещал провести рекультивацию и дегазацию полигона, а рядом открыть новую его часть. Для нее уже расчищена площадка прямо на обочине Волоколамского шоссе. Жителей этот вариант не устраивает. Между тем выбросы газа продолжаются регулярно.

Эта акция стала первым из многочисленных протестных выступлений в Волоколамске, которое сопровождалось задержаниями. Раньше не проявляла активности в Волоколамске: даже на несанкционированных митингах задержаний не было. Однако на этот раз уже после митинга полиция задержала 10 человек.

Снежки и газы

Жители подмосковного Волоколамска уже больше года жалуются на резкий запах в городе и регулярно выходят на митинги. Власти не скрывают, что на полигоне выделяются свалочные газы, в связи с чем в городе не раз было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

В конце марта десятки детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью, жалуясь на недомогание из-за резкого запаха, что спровоцировало новую волну митингов.

На одном из митингов, 21 марта, бывший глава региона Евгений Гаврилов, вышел к протестующим. Его стали оскорблять, он получил удар по голове и скрылся в больнице. Главу Московской области Андрея Воробьева с криками "убийца" на том же митинге закидали снежками. Спустя два дня Гаврилова отправили в отставку.

На следующий день в минздраве Подмосковья заявили, что первые результаты анализов не показали следов летучих газов в крови пострадавших. Власти пообещали уменьшить объемы свозимых на полигон отходов в два раза.