В Екатеринбурге отменены прямые выборы главы города

Правообладатель иллюстрации DONAT SOROKIN/TASS Image caption В понедельник на митинг против отмены прямых выборов в городе собрались несколько тысяч человек

Законодательное собрание Свердловской области, административным центром которой является Екатеринбург, отменило прямые выборы главы города.

Закон принят региональными депутатами во вторник сразу в трех чтениях. Накануне в крупнейшем городе Урала состоялась демонстрация протеста против лишения граждан права напрямую выбирать городское руководство.

Media playback is unsupported on your device Тысячи людей в Екатеринбурге требуют оставить выборы мэра

Ближайшие выборы главы города должны были состояться в сентябре этого года. Полномочия, предоставляемые этой должностью, невелики, но она имеет символическое значение.

"Оскорбление жителей Екатеринбурга"

Действующий глава Екатеринбурга оппозиционер Евгений Ройзман заявил, что не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города и уверен, что его бы не назначили на эту должность.

По его убеждению, областное заксобрание изменило процедуру выборов только для того, чтобы не дать ему шанса на второй срок.

Законопроект, заменяющий прямые выборы главы Екатеринбурга на голосование депутатов городской думы, был внесен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Альтернативный проект о прямых выборах и увеличении полномочий мэра был отозван незадолго до заседания заксобрания и поэтому не рассматривался, сообщает уральский новостной портал Znak.com.

За проект губернатора области проголосовали 42 депутата заксобрания, против - четверо.

Теперь городского главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты гордумы из списка кандидатов, представленных некоей конкурсной комиссией.

"Преимущество модели состоит в том, что концентрация всех необходимых полномочий в рамках одного должностного лица обеспечивает возможность выполнения всех задач", - заявил на заседании вице-губернатор Владимир Тунгусов. Он также сказал, что это позволит сэкономить бюджетные средства, которые были бы потрачены на выборы.

Как сообщает корреспондент Znak.com, Евгений Ройзман, выступая в прениях, заявил, что отмена выборов будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга и как оскорбление жителей Екатеринбурга. "Выборы - это 150 млн рублей раз в 5 лет, а пиар губернатора обходится в полмиллиарда рублей в год", - заявил Ройзман с трибуны.

Мэрские качели

Прямые выборы глав субъектов федерации и городов были отменены по инициативе президента Владимира Путина в 2004 году - как была одна из "антитеррористических"мер Кремля, предпринятых после трагедии Беслана.

После волны оппозиционных протестов зимы 2011-12 гг. тогдашний президент России Дмитрий Медведев за месяц до окончания своих полномочий внес в Думу закон о возвращении прямых выборов губернаторов и мэров, который был сразу же принят.

В последующие годы субъекты федерации, начиная с республик Северного Кавказа, стали по очереди отказываться от принципа прямых выборов, заменяя их на голосование депутатов местных законодательных органов.

Екатеринбург - четвертый по численности населения город России. Помимо него, в числе мегаполисов, руководителями которых были избраны независимые от вертикали власти и от партии "Единая Россия" кандидаты, - Новосибирск (третье место после Москвы и Петербурга по количеству жителей), где в 2014 году мэром стал коммунист Анатолий Локоть.

Избранный горожанами мэр Ярославля Евгений Урлашов - близкий соратник основателя партии "Гражданская платформа" миллиардера Михаила Прохорова - был арестован через год с небольшим после победы на выборах по обвинению в получении взятки и спустя три года приговорен к 12,5 годам в колонии строгого режима.