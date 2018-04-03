Петербургского курсанта, рисовавшего план захвата казармы, отправили лечиться от шизофрении

Правообладатель иллюстрации David Frenkel/MEDIAZONA Image caption Вадим Осипов обладает большим воображением и витиевато мыслит, установила экспертиза

Суд в Петербурге постановил отправить обвиняемого в содействии терроризму курсанта Военно-космической академии на лечение в психиатрический стационар.

Это не принудительное лечение, а "просто лечение", отметил судья Московского окружного военного суда Петербурга Евгений Зубов.

Вадим Осипов был арестован весной 2017 года. Следователи ФСБ обнаружили у него в тетради нарисованную от руки схему и план захвата казарм Военно-космической академии имени Можайского, а на его смартфоне - скачанную книгу с рецептами для террористов, признанную экстремистским материалом.

На основании этих улик и разговоров с сослуживцами Осипова обвинили в планах совершить масштабный акт террора: захватить оружейную комнату, взорвать бомбы в казарме и на плацу академии во время построения, расстрелять курсантов, а также взорвать в центре Петербурга тележку с мороженым.

Для этого, утверждает обвинение, Осипов подыскивал соучастников среди курсантов.

Желая самоутвердиться и прославиться путем создания общественного резонанса, направленного на запоминание населением его личности в роли массового убийцы, [...] решил совершить террористический акт дело Вадима Осипова, обвинительное заключение

Защита Осипова указывает, что никаких доказательств приготовлений к теракту следствие не представило, а варианты захвата казарм их подзащитный обсуждал со знакомыми и сослуживцами, поскольку его волновали вопросы безопасности.

Сам он не признает своей вины.

В обвинительном заключении говорится, что мотивом Осипова якобы было" желание прославиться путем создания общественного резонанса, направленного на запоминание населением его личности в роли массового убийцы".

"С этой целью Осипов [...], проходя обучение по программе общевойсковой подготовки, [...] особо тщательно изучал предметы боевой подготовки", говорится в документе.

Сомнения судьи

В первый же день суда над курсантом, который открылся в январе этого года, судья Евгений Зубов направил Вадима Осипова к специалистам института имени Сербского.

Через три месяца судебный процесс возобновился, и во вторник 3 апреля суду было представлено 37-страничное заключение психиатров. В нем указано, что у молодого человека наблюдается острое полиморфное расстройство с шизоидальными признаками.

Признаки расстройства - нарушение мышления, витиеватость размышлений, смысловая нечеткость, сказал судья. Он пришел к выводу, что подсудимый не осознает своих действий и смысла судопроизводства.

На основании экспертизы, проведенной в институте имени Сербского, судья счел 18-летнего Осипова невменяемым.

Это была повторная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого. До этого в ходе следствия он несколько раз был осмотрен психиатрами, в частности, в СИЗО "Кресты", сообщал сайт "Медиазона", и тогда специалисты не выявили психических отклонений, а только "акцентуацию характера": ярко выраженные личностные черты, богатое воображение и стремление все осмыслить.

Как уточнила пресс-секретарь суда, Осипов направлен для лечения в психиатрическую больницу на полгода, и если его состояние улучшится, ему будет проведена повторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского.

Судья Евгений Зубов не исключил, что после этого суд может быть продолжен.