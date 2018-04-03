В Китае родители нашли пропавшую дочь после 24 лет поисков

Правообладатель иллюстрации Thecover.cn Image caption Кан Ин встретилась со своей матерью после 24 лет разлуки

Житель Китая Ван Мин Цин нашел свою дочь, пропавшую в трехлетнем возрасте, после 24 лет поисков. Ван Мин Цин все эти 24 года не прекращал поиски - он даже устроился на работу таксистом в городе Чэнду в надежде на то, что однажды его дочь или ее знакомые могут оказаться в пассажирском кресле его такси.

Невероятная история поисков и встречи после стольких лет разлуки вызвала бурю эмоций в Китае, где многие стали праздновать воссоединение семьи.

Правообладатель иллюстрации CFP Image caption Ван Мин Цин на протяжении многих лет развешивал и раздавал объявления о пропаже дочери

Ци Фэн пропала, когда ей было три года. Ван Мин Цин и его жена Лю Дэн Ин тогда работали продавцами фруктов. Однажды вечером Ван Мин Цин ненадолго отошел к соседней лавке за мелочью, а когда вернулся, Ци Фэн нигде не было.

С тех пор начались их многолетние приски: они искали дочь по всему городу и в пригороде. Они развешивали объявления о пропаже ребенка, публиковали эти объявления в газетах, на различных сайтах.

При этом пара, у которой было еще двое детей, сын и дочь, никогда не покидала Чэнду в надежде, что их дочь найдется.

В 2015 году Ван решил расширить географию поисков и устроился на работу таксистом в компанию Didi Chuxing.

На заднем стекле автомобиля он разместил объявление о том, что ищет пропавшую много лет назад дочь. У Вана не было фотографии Ци Фэн, поэтому он повесил фотографию своей младшей дочери, которая очень похожа на свою старшую сестру.

Пассажиры Вана начали публиковать посты в соцсетях, рассказывая об отце, много лет ищущем пропавшую дочь. Такой необычный способ поиска привлек внимание китайских газет. "Однажды и моя дочь может остановить мой автомобиль", - говорил Ван журналистам.

Правообладатель иллюстрации Thecover.cn Image caption Кан Ин прилетела в Чэнду к родителям вместе с мужем и двумя детьми

Правообладатель иллюстрации Thecover.cn Image caption Жители Чэнду, следившие за этой историей, принесли букеты цветов для Кан Ин и ее родителей

Полиция тоже пыталась искать дочь Вана, но безуспешно. Каждый раз, когда находился кто-то похожий на нее, анализ ДНК давал отрицательный результат.

Прорыв в поисках произошел в конце прошлого года, когда художник, работающий в полиции, набросал портрет дочери Вана - такой, какой она могла быть во взрослом возрасте. Этот портрет разошелся в интернете.

27-летняя Кан Ин, жившая за тысячи километров от семьи Вана, на севере Китая, однажды увидела этот портрет и была поражена тем, насколько изображенная на нем женщина похожа на нее.

В начале этого года она написала Вану, что, как ей кажется, она очень похожа на его пропавшую дочь - в том числе у нее такой же небольшой шрам на лбу, как у девушки с картинки.

Было решено сделать ДНК-анализ. И на этот раз результат оказался положительным - Ван наконец-то нашел свою пропавшую дочь.

2 апреля Ван впервые поговорил с Кан Ин по голосовой связи. "С этого момента папа с тобой, тебе не нужно больше ни о чем беспокоиться, папа поможет тебе", - сказал Ван своей дочери.

3 апреля Кан Ин, которая живет в северо-восточной провинции Гирин, прилетела в Чэнду со всей своей семьей - с мужем, сыном и дочерью.

Правообладатель иллюстрации Thecover.cn Image caption Теперь у младшей сестры Кан Ин есть племянник и племянница

Кан Ин и ее мама Лю Дэн Ин при встрече крепко обнялись и разрыдались, к ним присоединились другие члены семьи. Позже Кан Ин со слезами на глазах сказала журналистам thecover.cn: "Весь мир говорил мне, что у меня нет мамы, а она есть!"

"Я не могу передать, как сильно мы надеялись и сколько разочарований и моментов отчаяния нам пришлось пережить за эти 24 года. Сейчас мы наконец-то снова вместе", - сказал Ван молодежной газете Beijing Youth Daily.

По данным китайских СМИ, Кан Ин росла с усыновившими ее родителями в соседнем городе, всего в 20 км от Чэнду. Приемные родители сказали Кан Ин, что нашли ее на обочине дороги в Чэнду, когда она была маленькой девочкой, пишут китайские СМИ.