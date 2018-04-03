Зять совладельца Альфа-банка отправится в тюрьму на 30 дней

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Алекс ван дер Зваан - четвертый человек, признавший себя виновным в рамках расследования спецпрокурора Мюллера

Алекс ван дер Зваан стал первым человеком, получившим тюремный срок в рамках расследования спецпрокурора Мюллера.

Согласно предписанию судьи, Зваан также заплатит 20 тысяч долларов штрафа.

Родственник российского бизнесмена Германа Хана - муж его старшей дочери, Евы - ранее признал себя виновным во лжи ФБР.

Во время судебного заседания адвокаты Зваана просили суд не отправлять их клиента за решетку. Он сидел молча со сжатыми губами и позднее попросил прощения у суда, отметив, что "поступил неправильно".

В феврале он был обвинен в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований по поводу своего сотрудничества с младшим партнером Пола Манафорта, Риком Гейтсом.

Дело о газовой сделке Тимошенко

Ван дер Зваан работал в лондонском филиале международной юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, представлявшей интересы украинского министерства юстиции в расследовании газовой сделки, заключенной бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко с Россией в 2009 году.

В 2011-м, во время президентства Виктора Януковича, бывшая глава украинского правительства в связи с этим расследованием была отправлена за решетку.

Личными советниками тогдашнего президента Украины были Пол Манафорт и Рик Гейтс, также консультировавшие чиновников высокого ранга и правившую в то время проправительственную "Партию регионов".

Команда Мюллера выяснила, что зять Хана лгал ФБР о своих контактах с Гейтсом в 2016 году, когда тот был частью избирательной кампании Трампа, а также удалил электронную переписку с бывшим младшим партнером Манафорта и еще одним фигурантом, который в документах назван "лицом А".

Лондонский адвокат, по данным команды Мюллера, также солгал о своей забывчивости и "удивился", что не рассказал следователям о том, что "обменивался с Гейтсом и гражданином А" невинными сообщениями на семейные темы.

В свою очередь следователи выяснили, что ван дер Зваан в 2016 году [во время избирательной кампании в США - Русская служба Би-би-си] обсуждал с Гейтсом и "гражданином А" отчет своей юридической компании по делу Тимошенко и записывал эти телефонные переговоры.

Он также удалил электронную переписку с Гейтсом и неназванной юридической компанией (в документах Мюллера она фигурирует как "адвокатская контора А"), датированную сентябрем 2016 года.

Адвокат из Лондона

Американские власти в 2016 году попросили юридическую компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom предоставить документы по их работе от имени правительства Януковича, в том числе и ту их часть, которая касалась сотрудничества с Манафортом относительно доклада, который впоследствии был использован для того, чтобы оправдать арест Тимошенко.

Адвокатская контора позже уволила ван дер Зваана и согласилась сотрудничать с американскими следователями.

33-летний Алекс ван дер Зваан - выпускник британского Королевского колледжа Лондона.

Его тесть в начале этого года попал в "телефонную книгу Кремля" - доклад американского минфина о ближайшем окружении Путина.

Осенью 2017 года Хан и его партнеры Михаил Фридман и Петр Авен подали иск против вашингтонской частной следственной компании Fusion GPS и ее основного владельца Глена Симпсона, который нанял отставного британского разведчика Кристофера Стила для составления "шпионского досье" по поводу Дональда Трампа и его связей с окружением Путина.

Российские бизнесмены обвинили Симпсона и его фирму в клевете.

Алекс ван дер Зваан - четвертый человек, признавший себя виновным в рамках расследования спецпрокурора Мюллера.

Ранее свою вину признали бывший советник по международным вопросам предвыборной кампании Трампа Джордж Пападопулос, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и младший партнер политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс, также работавший в штабе Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года.

В отличие от остальных, ван дер Зваан отказался от соглашения о сотрудничестве с офисом спецпрокурора.