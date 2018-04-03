Супругу королевы Елизаветы сделают операцию на бедре

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Принц Филип, супруг королевы Великобритании Елизаветы, госпитализирован для проведения плановой операции на тазобедренном суставе.

Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

"Его Королевское Высочество Герцог Эдинбургский был принят на лечение в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне сегодня днем для проведения запланированной хирургической операции на бедре, которая состоится завтра", - сообщила во вторник пресс-секретарь.

Королева вышла замуж за принца Филипа в 1947 году. Это означает, что он занимает должность принца-консорта дольше всех в британской истории. Сам он носил фамилию Маунтбаттен и происходил из королевской семьи Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург. Он на пять лет старше королевы Елизаветы.

В июне 2013 года принц Филип был госпитализирован для операции на брюшной полости, в июне 2012 года он попал в больницу с инфекцией мочевого пузыря, а в декабре 2011 года ему было успешно проведено коронарное стентирование.

"Надежда и опора" королевы Елизаветы

До недавнего времени герцог Эдинбургский исполнял множество королевских обязанностей.

Все годы пребывания Елизаветы II на престоле ее супруг неотступно находился возле нее и играл весьма заметную роль в жизни страны и британской монархии.

Елизавета II называет принца Филипа своей "надеждой и опорой".

"Он не любит комплиментов, но он просто был моей надеждой и опорой все эти годы. И я, и вся семья, и эта страна, и многие другие страны обязаны ему в большей степени, чем он когда-либо признает или мы когда-либо узнаем", - сказала королева о принце Филипе в речи во время празднования их золотой свадьбы.

Принц Филип отошел от королевских обязанностей в августе 2017 года.