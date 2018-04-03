Британские химики не стали определять страну происхождения "Новичка"

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Специалисты британской химической лаборатории Портон-Даун смогли подтвердить, что вещество, которым в Солсбери отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, было боевым отравляющим веществом класса "Новичок", однако устанавливать страну, в которой его произвели, они не стали.

Как заявил в интервью телеканалу Sky News глава лаборатории Гэри Эйткенхед, для установления страны происхождения недостаточно одного химического анализа - необходимы и другие данные, в том числе основанные на информации от разведки. Такие данные должны быть у британского правительства.

"Мы не установили конкретный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое, в свою очередь, использовало другие источники, чтобы прийти к заключению, к которому пришло", - пояснил он.

Эйткенхед отметил, что ученые смогли идентицифировать яд как "Новичок", выяснить, что это было боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. "Этот яд происходил из той же семьи, это было боевое отравляющее вещество, но говорить, где именно он был произведен - вот это уже не наша работа", - сказал он.

При этом глава лаборатории подтвердил, что изготовление этого вещества предполагает чрезвычайно высокую технологичность, которая доступна только на мощностях государственного уровня. По словам Эйткенхеда, против веществ класса "Новичок" нет антидота.

Высказывавшиеся в России предположения о возможном наличии у лаборатории запасов или разработок этого вещества он комментировать не стал, но категорически отверг возможность того, что Сергея и Юлию Скрипаль могли отравить с помощью "Новичка" из Портон-Дауна.

"Это невозможно, чтобы нечто подобное могло быть произведено в нашей лаборатории или покинуть ее стены", - заявил Эйткенхед.

В свою очередь Организация по запрещению химического оружия в среду утром должна собраться на специальную встречу в Гааге. Встреча проводится по просьбе российского представителя при организации Александра Шульгина и пройдет за закрытыми дверями.

Сейчас эксперты ОЗХО также изучают вещество, которым отравили Скрипалей.

Что говорили разработчики "Новичка"

Ранее в различных изданиях вышли интервью с тремя людьми, имевшими отношение к разработке отравляющих веществ класса "Новичок". Они придерживались разных мнений о происхождении яда, которым отравили Скрипалей, и об ответственных за это, но сходились во мнении, что определить страну происхождения можно.

В интервью изданию The Bell один из разработчиков отравляющего вещества Владимир Углев заявил, что по остаткам вещества в крови жертв современными методами анализа можно определить, кем и где было выпущено это вещество.

В Великобритании, скорее всего, есть образцы "Новичка", говорил он, а в России его формула может быть известна предположительно нескольким десяткам человек.

О том, что по составу вещества можно определить место его производства, говорил и один из его создателей Леонид Ринк в интервью агентству РИА Новости. Он утверждал, что создать химическое оружие на основе "Новичка" может любое государство, где есть опыт создания оружия массового поражения.

"Кроме того, синтезировать это вещество может любая фармакологическая корпорация в лаборатории", - заявил он. По словам Ринка, определить "Новичок" после отравления им возможно. В частности, это способны сделать британские специалисты. Кроме того, по составу вещества можно определить и место его производства.

Вил Мирзаянов, также работавший в лаборатории, где разрабатывалось химическое оружие, сказал Русской службе Би-би-си, что в Великобритании могли синтезировать достаточное количество вещества для того, чтобы получить его масс-спектр и сравнить с образцами, взятыми у жертв отравления.

Отравление и массовые высылки дипломатов

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия уже месяц находятся в больнице после отравления неизвестным веществом. Их обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.

Британские власти обвинили в отравлении российские спецслужбы и сказали, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработки которого начались в СССР.

Москва отвергает все эти обвинения. Российский президент Владимир Путин назвал чушью, бредом и нонсенсом все обвинения в адрес России, которые высказываются в связи с нападением в Солсбери. По его словам, России не был нужен крупный международный скандал в преддверии выборов и чемпионата мира по футболу.

Отравление Скрипаля привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Кроме того, более 50 дипломатов и технических сотрудников британских дипмиссий должны будут покинуть Россию.

США, десятки стран Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия и Албания также объявили о высылке в общей сложности более 160 российских дипломатов. В ответ на это Россия решила выслать десятки дипломатов из США, стран Евросоюза и еще нескольких государств, которые ранее сами выслали российских дипломатов.