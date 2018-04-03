В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба, есть пострадавшие

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В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии произошла стрельба.

К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Полиция попросила местных жителей не приезжать в этот район.

По неподтвержденным сообщениям, стрельбу открыла женщина.

Центральная больница Сан-Франциско сообщает, что к ним поступили пострадавшие в ходе инцидента, но никаких подробностей об их состоянии нет.

ABC News сообщает со ссылкой на местных врачей, что у них находятся "четыре-пять человек из штаб-квартиры YouTube".

Сотрудник близлежащего ресторана фаст-фуд сообщил каналу KTVU, что оказал помощь женщине с огнестрельным ранением ноги, наложив самодельный жгут до приезда скорой помощи.

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"Активная перестрелка в редакции YouTube. Слышал стрельбу и видел бегущих людей, сидя за столом. Сейчас забаррикадировался в комнате вместе с сослуживцами", - написал сотрудник YouTube Вадим Лаврусик в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @Lavrusik Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.

В следующем твите Лаврусик сообщил, что выбрался из здания и находится в безопасности.

Еще один сотрудник, Тодд Шерман, также написал в "Твиттере", что люди в панике бегут из здания.

Управляющий Сан-Бруно сообщает, что о стрельбе в здании YouTube поступило сразу много звонков в службу 911.

Как сообщает CBS News, сотрудники компании эвакуированы из здания, однако неясно, все ли.

На видеотрансляции, которую ведут местные каналы, видно, что люди выходят с поднятыми руками, и полицейские всех обыскивают.

В YouTube, которой владеет Google, работают 1 700 человек. Google сообщает, что взаимодействует с властями и передаст подробности произошедшего, как только они станут известны.

По сообщениям британской Daily Mail, стрелявшая женщина ранила двоих, однако есть сообщения, что в больницу Сан-Франциско доставлено несколько пациентов из Сан-Бруно.

Очевидцы рассказывают, что слышали до 20 выстрелов.

Медики из центральной больницы Сан-Франциско подтверждают, что к ним доставлены пострадавшие в ходе инцидента, однако точное их число они пока не называют, ссылаясь на то, что пациенты продолжают прибывать.