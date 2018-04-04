Задержан подозреваемый в отравлении работников завода в Таганроге таллием

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption Факт отравления был подтвержден у 28 сотрудников таганрогского авиазавода

В Таганроге сотрудники полиции задержали подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников авиационного завода.

По данным Интерфакса, задержанный - сотрудник предприятия, житель Таганрога. Мотивы его действий пока неизвестны.

Телеграм-канал Mash опубликовал фотографию задержанного.

Раньше представитель пресс-службы Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) говорил, что массовое отравление стало следствием бытового конфликта.

Завод пообещал возместить пострадавшим расходы на лечение. Полиция возбудила и сейчас расследует уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Информация о массовом отравлении работников авиазавода появилась в СМИ в начале марта, хотя сотрудники комплекса начали жаловаться на здоровье еще в ноябре 2017 года.

Всего за медпомощью обратились 37 работников предприятия, факт отравления был подтвержден у 28 человек.

Комплекс имени Бериева основан в 1934 году, на нем ведется разработка новой авиационной техники, в том числе самолетов-амфибий Бе-200 для МЧС России.

Пресс-служба завода утверждает, что таллий вообще не используется в производственном процессе.

Как сообщала "Комсомольская правда" со ссылкой на сотрудников предприятия, токсичное вещество могло быть намеренно добавлено в кулер с питьевой водой в местной столовой.

Главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов сообщил, что все отравившиеся подверглись кратковременному воздействию таллия.

"Общее мнение токсикологов и неврологов - это было кратковременное воздействие таллия на организм пострадавших. Все пострадавшие имеют легкую степень отравления таллием и имеют возможность полного восстановления после отравления ", - сказал Сафонов.

Чем опасен таллий?

Таллий относится к группе тяжелых металлов. Как сам таллий, так и его соединения высокотоксичны.

Раньше таллий применялся при производстве пиротехники, флуоресцентных красок, а также входил в состав крысиных ядов. Начиная с середины 1970-х годов в США и других странах производство товаров широкого потребления с содержанием таллия стали запрещать из соображений безопасности.

В настоящее время таллий и его соединения используются в медицине, аналитической химии, а также при производстве оптических линз, осветительных и высокоточных приборов.

Попадая в человеческий организм, соединения таллия в первую очередь поражают периферическую нервную систему, желудочно-кишечный тракт и почки.

Одним из наиболее характерных симптомов отравления таллием является частичное, а при значительной дозе - полное выпадение волос. Также у отравленного человека могут появиться симптомы гастрита или пневмонии.