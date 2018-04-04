В Москве загорелся ТЦ "Персей для детей", есть погибший

Media playback is unsupported on your device Пожар в "Персее для детей": рассказы очевидцев

Один человек погиб и трое получили ожоги в результате пожара в торговом центре "Персей для детей" в Москве. Возгорание произошло в одном из складских помещений на 4 этаже здания.

Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи, один человек, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. По данным МЧС, погибший - сотрудник торгового центра. Пострадали также трое спасателей, об их состоянии пока не сообщается.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Торговый центр "Персей для детей" расположен на Малой Семеновской улице. Общая площадь пожара составила, по предварительным данным, 80 квадратных метров. Горели мягкие игрушки, уточняет телеграм-канал Mash.

Пожару был присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, посетителей из здания эвакуировали.

Источник в экстренных службах рассказал, что из-за сложной планировки пожарным трудно добраться до очага возгорания.

Сообщается, что в настоящее время открытое возгорание ликвидировано, ведется поиск возможных пострадавших в галереях ТЦ.

Как сообщили в московском управлении МЧС, при пожаре сработали системы эвакуации, дымозащиты и автоматического пожаротушения, персонал ТЦ действовал хорошо.

Последний раз ТЦ "Персей для детей" проверялся в марте, серьезных нарушений, которые могли привести к пожару, выявлено не было, добавили в МЧС.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Он унес жизни 64 человек, большинство из которых дети.

По версии следователей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в силовом кабеле над ванной с поролоновыми кубиками.

Следственный комитет также подтвердил, что большинство погибших задохнулись перед закрытой дверью одного из залов, дожидаясь спасателей.