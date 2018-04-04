В Москве загорелся ТЦ "Персей для детей", есть погибший
Один человек погиб и трое получили ожоги в результате пожара в торговом центре "Персей для детей" в Москве. Возгорание произошло в одном из складских помещений на 4 этаже здания.
Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи, один человек, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. По данным МЧС, погибший - сотрудник торгового центра. Пострадали также трое спасателей, об их состоянии пока не сообщается.
Торговый центр "Персей для детей" расположен на Малой Семеновской улице. Общая площадь пожара составила, по предварительным данным, 80 квадратных метров. Горели мягкие игрушки, уточняет телеграм-канал Mash.
Пожару был присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, посетителей из здания эвакуировали.
Источник в экстренных службах рассказал, что из-за сложной планировки пожарным трудно добраться до очага возгорания.
Сообщается, что в настоящее время открытое возгорание ликвидировано, ведется поиск возможных пострадавших в галереях ТЦ.
Как сообщили в московском управлении МЧС, при пожаре сработали системы эвакуации, дымозащиты и автоматического пожаротушения, персонал ТЦ действовал хорошо.
Последний раз ТЦ "Персей для детей" проверялся в марте, серьезных нарушений, которые могли привести к пожару, выявлено не было, добавили в МЧС.
25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Он унес жизни 64 человек, большинство из которых дети.
По версии следователей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в силовом кабеле над ванной с поролоновыми кубиками.
Следственный комитет также подтвердил, что большинство погибших задохнулись перед закрытой дверью одного из залов, дожидаясь спасателей.