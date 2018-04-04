Правообладатель иллюстрации HTC Image caption В рекламе Том Дейли пользовался телефоном во время прыжка, а также выходя из бассейна

В Британии запретили рекламу смартфона HTC с участием прыгуна в воду Тома Дейли. По сюжету, он пользуется мобильным телефоном в бассейне, однако орган по контролю в сфере рекламы пришел к выводу, что такое использование устройства потребителями приведет к его поломке.

Этот рекламный ролик изначально появился в соцсетях в середине 2017 года.

Однако, как выяснилось в ходе расследования, в инструкции по использованию смартфона говорится, что он не рассчитан на контакт с водой из бассейна.

Но Би-би-си обнаружила, что тайваньская фирма пока не удаляла видео со своего канала в YouTube.

Рекламный ролик демонстрирует функцию HTC U11, которая позволяет сделать селфи на телефоне сдавливанием боковых граней устройства.

На видео Дейли несколько раз прыгает с самого высокого трамплина бассейна и фотографирует себя в полете.

Также спортсмен пользуется смартфоном, выходя из воды.

Фирма-производитель объяснила это тем, что устройство имеет характеристику водостойкости IP67. Это подразумевает, что телефон может ненадолго погружаться в воду на глубину до 1 м.

Так как Дейли вошел в воду ногами, а телефон держал над головой, то телефон, по-видимому, не погружался глубже этой отметки.

Также в ходе ролике на экране появляется сообщения, призывающее зрителей не повторять этот трюк.

Правообладатель иллюстрации HTC Image caption Предупреждение с призывом не повторять трюк показалось британскому регулятору недостаточным

Однако британское управление по стандартизации в области рекламы (ASA) заявило, что если бы это попытался повторить обычный человек, ему вряд ли удалось уберечь телефон от погружения больше, чем на 1 м.

Также, по информации ведомства, сама HTC признала, что существует множество вариантов комбинации температуры воды и ее химических составляющих, из-за чего нельзя утверждать, что U11 безопасно использовать в большинстве бассейнов.

Было отмечено и то, что в инструкции по использованию устройства не рекомендуется погружать его в воду намеренно, а если такое случайно произойдет, не следует потом сразу нажимать кнопки.

В результате ASA пришел к выводу, что рекламный ролик преувеличил способности телефона, что может вводить пользователей в заблуждение.

Правообладатель иллюстрации OnePlus Image caption По запрет также попала реклама смартфона OnePlus 5 из-за чрезмерного обилия крови на экране

Хотя изначально жалоба прозвучала в адрес рекламы в "Фейсбуке", ASA постановила, что решение о запрете распространяется на все соцсети.

"Наше решение в отношении HTC распространяется на все платформы. Мы ожидаем, что HTC примет меры по удалению видео из всех соцсетей, и мы вновь свяжемся с компанией, чтобы об этом напомнить", - сообщил Би-би-си представитель организации.

Как стало известно Би-би-си, компания намерена удалить рекламу до конца дня.