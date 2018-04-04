Правообладатель иллюстрации NASIM AGHDAM Image caption Насим Агдам была уверена, что YouTube фильтрует ее видео и не дает ей зарабатывать деньги

Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, была возмущена тем, что компания якобы ограничивала доступ пользователей к ее видеороликам на этом канале, сообщает американская пресса.

Местная полиция сообщает, что стрельбу открыла 39-летняя Насиме Агдам родом из Ирана, и что сейчас идет расследование причин, тролкнувших ее на этот поступок. Она проживала в городе Сан-Диего, ее также называют бодибилдером, художницей и защитницей прав животных.

Как сообщил шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, кроме троих раненых, полиция обнаружила в здании Насиме Агдам, которая, судя по всему, покончила с собой.

Американская пресса сообщает, что Агдам была возмущена тем, что YouTube якобы фильтровал ее видео, в результате чего она не могла зарабатывать деньги.

Барберини также сказал, что у полиции нет других подозреваемых, которые могли быть задействованы в инциденте. Расследование продолжается, полиция будет изучать социальные сети стрелявшей, принадлежащие ей вещи, а также автомобиль.

"Для меня права животных равны правам человека"

У Агдам был свой сайт, а также несколько каналов на YouTube. Она выставляла видео о том, как раскрашивать руки хной, как заниматься физическими упражнениями, а также выступала против против жестокого обращения с животными. Сейчас ее каналы недоступны.

На скриншоте с одного из ее каналов, размещенном на ее собственном сайте, она называет себя "веганом, бодибилдером и защитником прав животных", добавив, что выступает за "здоровый и гуманный стиль жизни".

В 2009 году газета San Diego Union-Tribune опубликовала статью о Насиме Агдам, рассказав о ее протесте против того, что армия США использует живых свиней на своих полигонах.

"Для меня права животных равны правам человека", - сказала она тогда газете.

В "Твиттере" сейчас широко распространяется видеозапись, в которой Агдам обвиняет YouTube в дискриминации.

YouTube закрыл ее аккаунт после инцидента со стрельбой в своей штаб-квартире. Аккаунты подозреваемой в "Фейсбуке" и "Инстаграме" удалены.

На своем личном вебсайте Насиме Агдам обвиняла YouTube в том, что компания пытается не допустить, чтобы у ее видео были зрители.

"На YouTube, как и на других видеохостингах, нет равных условий для роста. Ваш канал будет расти, только если они захотят", - возмущалась она.

Пользователи, размещающие свои видео в YouTube, могут получать прибыль от рекламы, но компания может отключать рекламу на каналах по ряду причин. Неясно, произошло ли это с видеоконтентом Агдам.

У Насиме Агдам были каналы на YouTube на английском, турецком и персидских языках. У одного из каналов под названием Nasime Sabz было 11 тысяч подписчиков и четыре миллиона посетителей.

Но, несмотря на столь обширную аудиторию, Агдам резко критиковала YouTube за то, что компания якобы фильтровала ее контент, что, по ее мнению, снижало посещаемость.

Правообладатель иллюстрации NASIM AGHDAM Image caption Агдам жаловалась, что не смотря на то, что ее канал посетили 366 тысяч человек, она заработала лишь 10 центов

Как сообщалось, во вторник Насиме Агдам вошла во внутренний двор штаб-квартиры YouTube, где расположена столовая, и открыла стрельбу из пистолета.

Очевидцы рассказывали, что слышали до 20 выстрелов.

Сотрудники компании были эвакуированы из здания. На видеотрансляции, которую вели местные телеканалы, было видно, что люди выходят с поднятыми руками и полицейские всех обыскивают.

Правообладатель иллюстрации Reuters

В штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно в Калифорнии работают 1700 человек. Компания принадлежит Google, и это крупнейший работодатель в этом районе.