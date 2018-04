Cambridge Analytica могла получить данные 87 млн пользователей "Фейсбука"

Правообладатель иллюстрации PA

Компания Facebook считает, что фирма Cambridge Analytica, занимающаяся продвижением направленной политической рекламы, получила доступ к данным почти 87 миллионов пользователей ее соцсети.

Большинство из них - американцы, но есть среди них и жители Великобритании, их около 1,1 миллиона человек.

О новых данных и дальнейших шагах компании в своем блоге рассказал технический руководитель Facebook Майк Шрепфер.

Ранее бывший директор по исследованиям Cambridge Analytica Кристофер Вайли говорил о 50 миллионах человек, данные которых получила его компания.

Согласно предыдущему заявлению Facebook, страница Cambridge Analytica была отключена после того, как стало известно о том, что компания получила и не уничтожила личную информацию пользователей, которые загружали вопросник-приложение This Is Your Digital Life.

С помощью этого приложения компания Global Science Research сделала сбор личных данных пользователей соцсети возможным.

По предварительным данным, количество таких пользователей составляло 270 тысяч человек. Теперь, по данным Би-би-си, эта цифра - 350 тысяч человек.

Личная информация всех этих людей впоследствии передавалась третьим компаниям, в том числе и вовлеченным в американскую избирательную кампанию 2016 года.

По сведениям американских газет Los Angeles Times и US Today, эти данные в свое распоряжение получила и фирма, сотрудничавшая с Дональдом Трампом. Эта компания изучала такие данные и рассылала направленную информацию колеблющимся избирателям.

Это один из самых больших скандалов, случавшихся с компанией Facebook за все 14 лет ее существования

Это один из самых больших скандалов, случавшихся с компанией Facebook за все 14 лет ее существования.

Ее руководитель Марк Цукерберг, который занимал выжидательную позицию с самого начала скандала, подтвердил свое намерение дать показания комитету по энергетике и коммерции палаты представителей конгресса США 11 апреля.

Это станет его первым появлением перед конгрессменами, но явно не последним: Цукерберга хотели видеть в сенатских комитетах по вопросам коммерции и юриспруденции.

Деятельностью компании Facebook также интересуется Федеральная комиссия по вопросам торговли, начавшая собственное расследование того, как обеспечиваются сохранность и безопасность данных пользователей ее соцсети.

Новые меры безопасности

Согласно информации, которую обнародовал в своем блоге Шрепфер, компания Facebook примет новые меры безопасности в связи с разразившимся скандалом: