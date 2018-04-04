Cambridge Analytica могла получить данные 87 млн пользователей "Фейсбука"
Компания Facebook считает, что фирма Cambridge Analytica, занимающаяся продвижением направленной политической рекламы, получила доступ к данным почти 87 миллионов пользователей ее соцсети.
Большинство из них - американцы, но есть среди них и жители Великобритании, их около 1,1 миллиона человек.
О новых данных и дальнейших шагах компании в своем блоге рассказал технический руководитель Facebook Майк Шрепфер.
Ранее бывший директор по исследованиям Cambridge Analytica Кристофер Вайли говорил о 50 миллионах человек, данные которых получила его компания.
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Согласно предыдущему заявлению Facebook, страница Cambridge Analytica была отключена после того, как стало известно о том, что компания получила и не уничтожила личную информацию пользователей, которые загружали вопросник-приложение This Is Your Digital Life.
С помощью этого приложения компания Global Science Research сделала сбор личных данных пользователей соцсети возможным.
По предварительным данным, количество таких пользователей составляло 270 тысяч человек. Теперь, по данным Би-би-си, эта цифра - 350 тысяч человек.
Личная информация всех этих людей впоследствии передавалась третьим компаниям, в том числе и вовлеченным в американскую избирательную кампанию 2016 года.
По сведениям американских газет Los Angeles Times и US Today, эти данные в свое распоряжение получила и фирма, сотрудничавшая с Дональдом Трампом. Эта компания изучала такие данные и рассылала направленную информацию колеблющимся избирателям.
Это один из самых больших скандалов, случавшихся с компанией Facebook за все 14 лет ее существования.
Ее руководитель Марк Цукерберг, который занимал выжидательную позицию с самого начала скандала, подтвердил свое намерение дать показания комитету по энергетике и коммерции палаты представителей конгресса США 11 апреля.
Это станет его первым появлением перед конгрессменами, но явно не последним: Цукерберга хотели видеть в сенатских комитетах по вопросам коммерции и юриспруденции.
Деятельностью компании Facebook также интересуется Федеральная комиссия по вопросам торговли, начавшая собственное расследование того, как обеспечиваются сохранность и безопасность данных пользователей ее соцсети.
Новые меры безопасности
Согласно информации, которую обнародовал в своем блоге Шрепфер, компания Facebook примет новые меры безопасности в связи с разразившимся скандалом:
- так называемые третьи приложения не будут иметь доступа к спискам гостей и сообщениям на страницах мероприятий и событий
- пользователи больше не смогут запрашивать в поиске информацию о друг друге с помощью номера телефона или адреса электронной почты. Именно этой опцией и злоупотребляли сборщики информации, которые с ее помощью собирали данные
- информация о звонках и текстовый сообщениях, собранная с помощью операционных систем Android и Facebook Light будет храниться только год, данные о времени звонков сохраняться не будут
- в новостных лентах пользователей "Фейсбука" на следующей неделе появится ссылка, которая подскажет им, какие именно приложения так называемой «третьей стороны» они используют и какую именно информацию эти приложения получают.