Суд оправдал историка Дмитриева по делу о детской порнографии

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS Image caption Адвокаты и сторонники Дмитриева видят в деле политическую подоплеку

Суд Петрозаводска оправдал историка Юрия Дмитриева, главу карельского отделения "Мемориала", по делу о производстве порнографии и развратных действиях, возбужденному против него из-за найденных у него фотографий дочери, однако признал его виновным в незаконном хранении оружия.

В итоге суд назначил историку два с половиной года ограничения свободы - это существенно более мягкая мера наказания, чем лишение свободы. Оно подразумевает надзор над осужденным со стороны государства, но без его заключение в места лишения свободы.

При ограничении свободы осужденному запрещается в некоторые часы покидать дом, выезжать за пределы поселения, в котором он живет, а также ходить на массовые мероприятия. Изменить место жительства или пребывания и место работы он сможет только с согласия государства.

Как сообщает издание "Медиазона", Дмитриев уже вышел из зала суда, все радуются и обнимают его. "Я дождалась, и я счастлива. Я знала, что это все неправда, и рада, что это доказано", - сказала изданию его дочь Екатерина.

20 марта представитель гособвинения попросил суд приговорить Юрия Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима. При этом ранее эксперты не нашли признаков порнографии в снимках дочери Дмитриева, после чего историка отпустили из СИЗО.

Дело Дмитриева

Историк был арестован в декабре 2016 года. По версии следствия, 62-летний Дмитриев, возглавляющий отделение правозащитного общества "Мемориал" в Карелии, с 2008-го по 2015 год неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь.

Историк свою вину не признает. Он объяснял, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния ребенка.

"Приемная семья - это не удочерение. И орган опеки и попечительства обязан регулярно проверять их раз в месяц, два в месяц. И он обязан представить какие-то доказательства", - говорил адвокат Ануфриев.

Дело в отношении Дмитриева рассматривается судом в закрытом режиме с 1 июня 2017 года.

В конце января этого года Дмитриева освободили под подписку о невыезде. В СИЗО Петрозаводска он провел год и один месяц.

Повторная экспертиза не нашла элементов порнографии в фотографиях приемной дочери Дмитриева. Ее результаты были оглашены в суде в конце декабря. Первое исследование фотографий сочло девять снимков из 140 порнографическими, сообщала "Новая газета".

После повторной экспертизы суд отказал прокуратуре в продлении ареста, благодаря чему глава карельского "Мемориала" оказался на свободе.

Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Самая крупная находка Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны 9 тысяч заключенных.

Как писали СМИ, правозащитник расценивает уголовное преследование как месть за его деятельность.

Дело Дмитриева вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты, писатели и музыканты, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев и многие другие.