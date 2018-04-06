Трамп утверждает, что не знал о заплаченных порноактрисе деньгах

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Трамп переадресовал вопросы журналистов своему адвокату

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знал о 130 тысячах долларов, которые перед выборами 2016 года его адвокат Майкл Коэн заплатил "за молчание" порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд).

Таким образом, Трамп впервые прокомментировал скандал по поводу его предполагаемой связи с порноактрисой.

На вопрос журналистов, знал ли Трамп о заплаченных Дэниэлс деньгах и их происхождении, президент США ответил: "Нет". Когда его спросили, за что же тогда Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов, Трамп ответил: "Об этом вам надо спросить самого Майкла [Коэна]".

Деньги, по словам самой Дэниэлс и адвоката президента, были заплачены актрисе за неразглашение информации о сексуальной связи с Трампом.

Порнозвезда утверждает, что вступила в связь с миллиардером в 2006 году, вскоре после того как Мелания Трамп родила от него сына Бэррона. По словам Дэниэлс, связь продолжалась несколько месяцев. В октябре 2016 года, как утверждает порноактриса, она подписала соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом, получив от его адвоката 130 тысяч долларов.

Ранее Майкл Коэн подтвердил, что заплатил актрисе такую сумму. При этом адвокат подчеркнул, что это были деньги из его собственного кармана и что президент Трамп категорически отрицает факт связи с порноактрисой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Впервые о предполагаемой связи с милииардером и телеведущим Дэниэлс заявила в интервью журналу InTouch в 2011 году, за пять лет до президентских выборов, в которых победил Трамп

"Выплата мисс Клиффорд была законной, это не было ни взносом в избирательный фонд, ни платежом избирательного штаба", - сказал Коэн. По его совам, ни Trump Organization, ни предвыборный штаб Трампа не были участником сделки с Клиффорд.

"Ни одна из этих сторон не компенсировала мне эту выплату - ни прямо, ни косвенно", - подчеркнул Коэн. Отвечая на вопрос Си-эн-эн о том, за что заплатили Сторми Дэниэлс, Коэн заявил: "Тот факт, что какое-то утверждение - неправда, не значит, что оно не может вам навредить".

Впервые о предполагаемой связи с миллиардером и телеведущим Дэниэлс заявила в интервью журналу InTouch в 2011 году, за пять лет до президентских выборов, в которых победил Трамп. В январе этого года газета Wall Street Journal сообщила, что накануне президентских выборов актрисе заплатили, чтобы она подписала договор о неразглашении этой информации.

В начале марта Сторми Дэниэлс подала в суд на президента США, потребовав признать "договор о молчании" недействительным. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил под ним свою подпись.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майкл Коэн ранее отказался уточнить, за что именно он заплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов

Также она подала иск в отношении Майкла Коэна, обвинив его в клевете. По мнению порноактрисы, Коэн выставил ее в глазах общественности лгуньей, не имея на то никаких оснований. В иске актрисы говорится, что Коэн пытался заставить ее молчать.

В середине марта адвокаты Дональда Трампа подали против порноактрисы ответный иск. Юристы президента потребовали взыскать с Дэниэлс компенсацию в 20 млн долларов за нарушение договора о неразглашении, заключенного незадолго до президентских выборов 2016 года. По утверждению адвокатов Трампа, Дэниэлс нарушила заключенное соглашение по меньшей мере 20 раз.

Адвокат актрисы Майкл Авенатти утверждает, что в адрес порноактрисы поступали угрозы с требованием, чтобы она "оставила Трампа в покое". По его словам, иск адвокатов Трампа - это часть тактики запугивания.