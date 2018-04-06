Трамп утверждает, что не знал о заплаченных порноактрисе деньгах
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знал о 130 тысячах долларов, которые перед выборами 2016 года его адвокат Майкл Коэн заплатил "за молчание" порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд).
Таким образом, Трамп впервые прокомментировал скандал по поводу его предполагаемой связи с порноактрисой.
На вопрос журналистов, знал ли Трамп о заплаченных Дэниэлс деньгах и их происхождении, президент США ответил: "Нет". Когда его спросили, за что же тогда Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов, Трамп ответил: "Об этом вам надо спросить самого Майкла [Коэна]".
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Деньги, по словам самой Дэниэлс и адвоката президента, были заплачены актрисе за неразглашение информации о сексуальной связи с Трампом.
Порнозвезда утверждает, что вступила в связь с миллиардером в 2006 году, вскоре после того как Мелания Трамп родила от него сына Бэррона. По словам Дэниэлс, связь продолжалась несколько месяцев. В октябре 2016 года, как утверждает порноактриса, она подписала соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом, получив от его адвоката 130 тысяч долларов.
Ранее Майкл Коэн подтвердил, что заплатил актрисе такую сумму. При этом адвокат подчеркнул, что это были деньги из его собственного кармана и что президент Трамп категорически отрицает факт связи с порноактрисой.
"Выплата мисс Клиффорд была законной, это не было ни взносом в избирательный фонд, ни платежом избирательного штаба", - сказал Коэн. По его совам, ни Trump Organization, ни предвыборный штаб Трампа не были участником сделки с Клиффорд.
"Ни одна из этих сторон не компенсировала мне эту выплату - ни прямо, ни косвенно", - подчеркнул Коэн. Отвечая на вопрос Си-эн-эн о том, за что заплатили Сторми Дэниэлс, Коэн заявил: "Тот факт, что какое-то утверждение - неправда, не значит, что оно не может вам навредить".
Впервые о предполагаемой связи с миллиардером и телеведущим Дэниэлс заявила в интервью журналу InTouch в 2011 году, за пять лет до президентских выборов, в которых победил Трамп. В январе этого года газета Wall Street Journal сообщила, что накануне президентских выборов актрисе заплатили, чтобы она подписала договор о неразглашении этой информации.
В начале марта Сторми Дэниэлс подала в суд на президента США, потребовав признать "договор о молчании" недействительным. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил под ним свою подпись.
Также она подала иск в отношении Майкла Коэна, обвинив его в клевете. По мнению порноактрисы, Коэн выставил ее в глазах общественности лгуньей, не имея на то никаких оснований. В иске актрисы говорится, что Коэн пытался заставить ее молчать.
В середине марта адвокаты Дональда Трампа подали против порноактрисы ответный иск. Юристы президента потребовали взыскать с Дэниэлс компенсацию в 20 млн долларов за нарушение договора о неразглашении, заключенного незадолго до президентских выборов 2016 года. По утверждению адвокатов Трампа, Дэниэлс нарушила заключенное соглашение по меньшей мере 20 раз.
Адвокат актрисы Майкл Авенатти утверждает, что в адрес порноактрисы поступали угрозы с требованием, чтобы она "оставила Трампа в покое". По его словам, иск адвокатов Трампа - это часть тактики запугивания.