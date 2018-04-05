"Мы готовы на коленях ползать": родственницы узниц иракских тюрем вышли на акцию в Москве

В Москве у посольства Ирака собрались около 25 женщин, дочери и внуки которых содержатся в тюрьме в Багдаде. По данным российского МИД, 49 детей и 22 русскоговорящие женщины остаются в Ираке под следствием по делу о пособничестве терроризму.

"Мы хотим попросить иракские власти, чтобы наших близких не судили строго", - сказала Русской службе Би-би-си Ирада Тахиржанова. Ее сестра находится в числе женщин, ожидающих суда.

"Мы готовы уже на коленях ползать перед государством, чтобы попросить о помощи, чтобы вернули девочек и детей", - добавила она.

"Как мы предполагаем, Ирак противится возвращению наших детей и внуков", - заявила еще одна участница акции Мадина Налоева, которая надеется на возвращение своей невестки.

Большинство участниц акции плакали. "Я вас прошу, ради Всевышнего помогите этим женщинам! Помогите нам вернуть, защитить этих девочек. Они совершили ошибку, но мы хоть должны немного свою человечность проявить и показать, что мы одна страна и что мы можем защитить этих женщин", - обратилась к российским властям одна из женщин.

В четверг, 5 апреля, как сообщал ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов, в Ираке начинаются суды по делам жен и вдов иностранных боевиков запрещенной в России и других странах экстремистской организации "Исламское государство".

В марте пресс-секретарь МИД Мария Захарова рассказала, что если вина женщин будет доказана, им грозит смертная казнь или длительное тюремное заключение, вплоть до пожизненного. Иракские законы о терроризме отличаются суровостью, подчеркнула Захарова, и вряд ли задержанные смогут рассчитывать на снисхождение.

Женщины, уроженки Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии и других регионов оказались на территории Ирака, последовав за своими мужьями, которые примкнули к ИГ.

После освобождения иракскими правительственными войсками территорий, ранее подконтрольных радикальным исламистам, женщины оказались в тюрьме, где им запретили контактировать с посторонними. Доступ к ним сотрудников российского посольства в Багдаде был также закрыт.

Ранее о россиянках, оказавшихся в тюрьме Багдада, рассказывала член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. Она приводила другие цифры: по ее словам, было задержано 25 россиянок. Полный список имен приводило агентство РИА Новости.

Смогут ли они вернуться?

Media playback is unsupported on your device Женщины показали фотографии своих дочерей и внуков, которые попали к ИГ

Россия может вернуть домой детей старше трех лет, рассказывал руководитель рабочей группы по возвращению женщин и детей из Ирака и Сирии Зияд Сабсади. Первая группа - дети, которые родились на территории России. Тех, кто родился в Ираке или в Сирии, также можно вернуть, но уже по другой, более сложной процедуре. Прежде всего, надо установить факт гражданства, получить документ на ребенка, а затем получить разрешение суда.

Однако установить личность и гражданство женщин и детей сложно по нескольким причинам, объясняла Захарова. Некоторые из женщин намеренно уничтожили документы, другие потеряли их. Кроме того, к заключенным нет доступа сотрудников посольства. Посольство России в Ираке направило дипломатическую ноту с просьбой разрешить дипломатам посещение тюрьмы.

Национальность детей, по словам Захаровой, определить еще сложнее: некоторые из них еще не умеют разговаривать.

Сколько всего женщин и детей с территорий, освобожденных от ИГ, содержится в тюрьмах Ирака, официально не сообщалось. В декабре 2017 года Сабсади говорил, что в тюрьме Багдада всего находится 69 женщин и 108 детей из России.

В списках российских женщин и детей, разыскиваемых в Сирии и Ираке, по словам члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, более 780 человек.

Что происходит с вернувшимися

Кампания по возвращению российских женщин и детей с территорий, освобожденных от ИГ, началась в августе 2017 года. В Россию были эвакуированы 110 женщин и детей - уроженцев Чечни, Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа, Тверской области и других регионов.

Кампанию по возвращению женщин и детей с территорий, освобожденных от ИГ, инициировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Правообладатель иллюстрации ZUBAIR BAYRAKOV/TASS Image caption Родственники попавших в ИГ женщин и детей уже более полугода ждут их возвращения домой

В России их действия подпадают под уголовную статью об участии в незаконном вооруженном формировании.

Две женщины из Дагестана, спасенные властями России, уже получили приговоры по этим делам. В феврале суд в Махачкале приговорил уроженку Дагестана Загидат Абакарову, вывезенную властями Чечни из Сирии, к восьми годам колонии общего режима с отсрочкой на 13 лет - пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Другой приговор - 26-летней Наиде Шайх-Ахмедовой - огласили 16 января. Девушку приговорили к четырем годам и четырем месяцам колонии с отсрочкой наказания до 2030 года.