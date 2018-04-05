Российское ТВ опубликовало запись разговора Юлии и Виктории Скрипаль

Правообладатель иллюстрации Yulia Skripal/Facebook Image caption Ранее стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в сознание

Российское телевидение опубликовало аудиозапись телефонного разговора, который, как оно утверждает, состоялся между Юлией Скрипаль - дочерью экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленной вместе с ним в Британии - и его племянницей Викторией Скрипаль, которая находится в России.

На этой записи, появившейся в эфире российского государственного телеканала "Россия 1", голос, предположительно принадлежащий Юлии Скрипаль, сообщает, что состояние ее здоровья улучшилось и она надеется скоро выписаться из больницы. У Би-би-си нет возможности проверить подлинность этой записи.

"Сейчас все хорошо, а дальше будет видно, - продолжает она. - Все решаемо, все поправляются, все живые". Также из аудиозаписи следует, что и состояние Сергея Скрипаля улучшается. "У всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет", - говорит собеседница Виктории Скрипаль.

Ранее британские власти сообщали, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала говорить, но состояние ее отца оценивали как критическое.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия. Москва отвергает все обвинения.

В конце марта в интервью Би-би-си Виктория Скрипаль рассказала, что она хочет поехать в Великобританию, чтобы навестить своих отравленных родственников. Для этого она в начале этой недели подала документы на британскую визу.

Однако на аудиозаписи разговора слышно, как собеседница просит Викторию не приезжать, потому что "здесь сейчас ситуация такая". "Лучше потом разберемся. Все хорошо, а там уже будет видно", - говорит она.