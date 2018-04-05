Работники Google требуют прекратить развивать интеллект боевых роботов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Письмо подписали 3100 сотрудников Google, включая некоторых топ-менеджеров

Более 3 тысяч сотрудников Google подписали открытое письмо к руководству корпорации, требуя отказаться от участия в программе Пентагона по разработке искусственного интеллекта для боевых беспилотников.

Программа Project Maven, выйти из которой требуют сотрудники, предполагает разработку алгоритмов анализа изображений, полученных с дронов, для повышения точности их ударов.

В письме подчеркивается, что вовлеченность Google в подобные проекты может негативно сказаться на репутации компании.

"Мы считаем, что Google не следует заниматься бизнесом, связанным с войной. Поэтому мы просим компанию закрыть Project Maven", - говорится в письме, адресованном главе корпорации Сундару Пичаи.

Кроме того, подписавшиеся требуют отрегулировать деятельность Google таким образом, чтобы ни она, ни ее подрядчики не могли участвовать в проектах по созданию боевых технологий в будущем.

Никаких военных проектов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Создание технологии, которая может привести и к гибели людей, неприемлемо, утверждают авторы письма

По информации New York Times, в письме, которое подписали 3100 сотрудников Google, включая топ-менеджеров, говорится, что они уже выразили свою обеспокоенность высшему руководству компании. Всего в Google работает более 88 тысяч сотрудников по всему миру.

В ответ на высказанные опасения руководитель направления облачных сервисов Google Диана Грин заверила сотрудников, что разрабатываемая технология не будет применяться в вооружениях или использоваться для управления дронами.

Однако сотрудники, подписавшие письмо, считают, что интернет-гигант подрывает доверие пользователей и пренебрегает своей моральной и этической ответственностью.

"Заявленные ценности Google ясно дают понять: каждый из наших пользователей доверяет нам. Никогда не ставьте это под угрозу. Никогда", - говорится в письме.

"Создание этой технологии для содействия правительству США в наблюдении за боевыми целями, которое может привести и к гибели людей, неприемлемо", - подчеркивают сотрудники.

"Ненасильственные цели"

О том, что Google позволяет Пентагону использовать некоторые из своих технологий распознавания изображений в рамках военного проекта, первым сообщил в марте сайт Gizmodo. Позже сама корпорация подтвердила это.

"Maven является широко известным проектом министерства обороны, и Google работает над одной из его частей - предназначенной для ненасильственных целей и использующей программное обеспечение для распознавания объектов, доступное любому пользователю Google Cloud", - сказал Би-би-си представитель компании.

По его словам, технология, созданная на основе открытых данных, используется для распознавания изображений и предназначена для спасения человеческих жизней, а также для того, чтобы избавить людей "от необходимости выполнять очень однообразную работу".

"Любое использование технологий в военных целях, естественно, вызывает обоснованные опасения. Мы активно участвуем во всестороннем обсуждении этой важной темы внутри компании, а также с приглашенными экспертами, поскольку мы продолжаем работать над нашей политикой в отношении разработки и использования наших технологий искусственного интеллекта", - заверили в Google.