Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам учащейся военной академии, многие курсанты пошли бы на что угодно, лишь бы заставить девушек-курсанток отказаться от мысли о продолжении обучения (архивное фото)

Министр обороны Франции заверила, что будет применять политику нулевой терпимости по отношению к случаям дискриминации женщин в рядах вооруженных сил. Ее слова прозвучали на фоне заявлений о сексуальных домогательствах в элитной французской военной академии.

Как утверждается, группа курсантов оказывала давление на девушек-учащихся подготовительных классов Особой военной школы Сен-Сир, вынуждая последних прекратить обучение.

Министр обороны Флоранс Парли заявила, что принимавшим участие в скандале грозит отчисление. "Мы не потерпим проявлений сексизма в рядах нашей армии", - заявила она.

Сен-Сир считается элитным французским военным училищем, сопоставимым по уровню с британской Королевской военной академией в Сандхерсте или Военной академией США в Вест-Пойнте.

Это учебное заведение было основано в 1802 году Наполеоном Бонапартом. С 1986 года проходить военную подготовку в Сен-Сире разрешается и женщинам.

Традиционализм и гомофобия

Утверждения о харассменте содержались в заметке, опубликованной газетой Libération. Газета приводит выдержки из письма одной из курсанток заведения президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Военное училище Сен-Сир было основано в 1802 году Наполеоном Бонапартом

Автор письма рассказывала о действиях в стенах учебного заведения студенческих братств, состоящих из курсантов-ультранационалистов, известных как "tradis" (сокращено от "традиционалистов").

По словам девушки, группа, куда входят 60 курсантов из 230 учащихся в школе курсантов, "пошла бы на что угодно", лишь бы заставить ее и ее подруг бросить учебу.

"Мне стыдно за то, что я хотела вступить в ряды армии, которая пока еще не готова принимать женщин, - посетовала она в письме. - Я узнала, что обладание вагиной способно разрушить карьеру, призвание и жизнь".

В письме также цитировались сообщения бывших учениц школы, которые утверждали, что сексуальные поползновения со стороны курсантов-мужчин, для которых игнорировать, оскорблять или публично унижать женщин было обычным делом, в конечном итоге заставили их бросить учебу.

Кроме того, в письме утверждается, что в школе получили широкое распространение гомофобские и ультраправые настроения.

Санкции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам автора письма, среди курсантов широко распространены ультранационалистические, гомофобские и сексистские настроения

Отвечая на вопрос в парламенте, Флоранс Парли заявила, что учащихся, уличенных в сексуальных домогательствах, ждет исключение из учебного заведения без права повторного зачисления.

Парли также сказала, что против учебного заведения могут быть введены санкции, если окажется, что администрация не принимала должных мер по предотвращению харассмента.

Однако, по сообщениям Libération, попытки наказания не увенчались успехом: лишь два курсанта оказались под угрозой отчисления, причем один из них добровольно забрал документы, чтобы избежать нежелательной для репутации записи в личном деле.

Кроме того, утверждает газета, срок временного отстранения провинившихся курсантов от занятий совпадал с периодом каникул, и ни один из курсантов не получил недопуска к весьма строгим экзаменам, которые состоятся в конце этого месяца.