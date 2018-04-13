Гудбай, Америка: какие американские товары предложила запретить Госдума

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В российскую Госдуму внесен проект закона об ответе на американские санкции против нескольких десятков бизнеменов, чиновников и госменеджеров. Депутаты хотят ограничить ввоз американских лекарств, сигарет и алкоголя и прекратить поставки в США ракетных двигателей, произведенных на российских заводах.

Как заявил в пятницу первый вице-спикер Думы Иван Мельников, в законопроекте предлагается также остановить международное сотрудничество в атомной отрасли и авиастроении, при этом речь идет не только о США, но и об "иных иностранных государствах": как тех, кто поддерживает санкции США против российских "олигархов", так и тех, кто поддерживает позицию Вашингтона по Сирии.

Чем Дума хочет ответить Америке:

ИМПОРТ: под запрет либо ограничение могут попасть

закупки программного обеспечения и IT-оборудования из США и других стран в государственных, муниципальных учреждениях и некоторых организациях

лекарства, кроме тех, аналоги которых не производятся в России

американские табачные изделия и алкоголь

сельскохозяйственная продукция и продовольствие, страной происхождения которых являются США "и поддерживающие позицию Вашингтона страны"

редкоземельные металлы, сырье

Депутаты хотят ограничить право работы граждан США на территории России и запретить иностранным компаниям участвовать в приватизации, ограничить им право оказания консалтинговых, аудиторских и юридических услуг.

ЭКСПОРТ: планируется прекратить поставки в США

урана (и вообще остановить сотрудничество в атомной отрасли)

ракетных двигателей, произведенных российскими компаниями

комплектующие для авиалайнеров

Не ясно, что конкретно имеется в виду под прекращением сотрудничества в авиастроении - только запрет экспорта металлов и произведенных в России деталей для таких корпораций, как Boeing, или также запрет на покупку авиалайнеров российскими авиаперевозчиками.

Законопроект внесен председателем Думы и лидерами всех фракций. Ранее подобные законы об экономических мерах парламенту предлагало правительство России. В антиамериканском законопроекте (как его назвали в Думе) правительству предоставляется право добавлять в санкционный список любые товары, произведенные в США.

Слово премьера

11 апреля премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия может ограничить поставки американских товаров на российские рынки.

"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", - сказал он.

Премьер-министр Медведев ранее интересовался IT-разработками компании Apple и пользуется айфоном американского производства.

Еще ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ответом России на санкции может стать дополнительный налог на российские компании.

Контрсанкции Россия ввела в ответ на санкции США, которые они ввели 6 апреля в отношении нескольких десятков бизнеменов, чиновников и госменеджеров. В их числе Олег Дерипаска, Владимир Богданов и Виктор Вексельберг. Кроме того, под санкции попали несколько российских компаний.

Пострадавшие "олигархи"

В числе главных пострадавших оказался Дерипаска, так как в санкционные списки попали восемь связанных с ним компаний, в том числе "Русал".

Россиянам, оказавшимся в санкционных списках, запретили въезд в США, кроме того, активы на территории этой страны заморожены.

В случае с компаниями, инвесторы должна избавиться от долговых бумаг и акций En+, "Русала" и группы "ГАЗ".

Кроме того, до 5 июня они должны прекратить любые соглашения и разорвать контракты с 12 компаниями, список которых опубликован на сайте минфина США. В их числе агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", En+, "Евросибэнерго","Ренова", "Русал", а также с компаниями, в которых контроль пренадлежит попавшим под санкции компаниям.

В первый рабочий день после санций, 9 апреля, акции российских компаний начали резко падать в цене. Акции "Русала" упали на бирже в Гонконге на 50%, компания предупредила о возможном техническом дефолте. Кроме того резко подешевели почти все российские компании, торгующиеся на бирже в Лондоне. Также обвалился индекс Московской биржи и рубль. Дешевели не только компании, попавшие под санкции, но и другие.

В общей сложности по итогам понедельника более 50 российских бизнесменов потеряли совокупно почти 16 млрд долларов.

Правительство заявило, что окажет поддержку компаниям, которые попали под санкции. В частности, министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство может дать "Русалу" деньги. Речь идет о "кратскосрочной ликвидности", которую могут предоставить через Промсвязьбанк. При этом он отметил, что государство не планирует входить в капитал "Русала".

По данным статистической службы США, торговый оборот двух стран по итогам 2017 года составил 24 млрд долларов. На поставки США в Россию пришлось 17 млрд долларов. Россия поставляет в США в основном нефть, металлы, ядерное топливо, минеральные удобрения и рыбу. На эти позиции приходится 90% российского экспорта в США.

Основная статья американского экспорта в Россию приходится на корпорацию Boeing. Это самолеты, авиационные двигатели и комплектующие к самолетам. Кроме того, США поставляют в Россию продукцию машиностроения.

В последний раз Россия вводила контрсанкции летом 2014 года - в ответ на санкции запада. Россия ввела запрет на поставки мяса, овощей, фруктов, мяса птицы, рыбы, сыра и молочных продуктов из ЕС, США, Австралии, Канады, Норвегии. Затем запрет расширился на поставки из Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.