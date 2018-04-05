Каталонский кризис: суд в Германии отпустил Пучдемона под залог

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Немецкий суд выпустил лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона под залог, отложив окончательное решение по запросу на его экстрадицию в Испанию. Об этом сообщил Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, в котором рассматривается запрос.

Суд отказался экстрадировать Пучдемона на основании предъявленного ему в Испании обвинения в подстрекательстве к мятежу, однако не исключил возможность его выдачи по обвинению в незаконном присвоении государственных средств.

На время дальнейшего рассмотрения запроса об экстрадиции политик останется на свободе - суд согласился выпустить его из-под стражи под залог составил 75 тысяч евро.

Политика задержали 26 марта. Он выехал из Финляндии в Бельгию и был задержан, когда въезжал в Германию со стороны Дании. Испания добивается его выдачи в связи с референдумом о независимости Каталонии, который под его предводительством провели 1 октября прошлого года.

Этот референдум не был признан ни Мадридом, ни властями Евросоюза, однако и в самой Испании суд санкционировал его арест не с первого раза выписал. Потенциально за противодействие властям и подстрекательство к мятежу Пучдемону в Испании грозит до 30 лет тюремного заключения.

В марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и еще более 20 каталонских политиков, находящихся за пределами Испании. Они обвиняются в мятеже и растрате путем организации референдума о независимости от Испании. Сами они вину не признают.