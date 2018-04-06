В США суд вернул работы Эгона Шиле наследникам жертвы Холокоста

Правообладатель иллюстрации EGON SCHIELE Image caption "Женщина, закрывшая лицо" - одна из работ Шиле, присужденная наследникам Фрица Грюнбаума

Нью-йоркский суд присудил две акварели экспрессиониста Эгона Шиле, захваченные нацистами в годы Холокоста, наследникам австрийского коллекционера Фрица Грюнбаума, погибшего в концлагере Дахау в 1941 году.

Работы "Женщина, закрывшая лицо" и "Женщина в черном переднике" были конфискованы вместе с еще почти 450 произведениями из коллекции Грюнбаума после его ареста в 1938 году.

Лондонский арт-дилер Ричард Нэги утверждал, что право собственности на работы принадлежит ему. Он выставлял рисунки в 2015 году в Нью-Йорке, тогда наследники и узнали, что работы выставлены на продажу.

По данным СМИ, стоимость двух работ оценивается приблизительно в 5 млн долларов.

Нэги утверждал, что приобрел работы законно. Однако в итоге суд вынес решение в пользу наследников - на основе Закона 2016 года о реституции предметов искусства, конфискованных в ходе Холокоста.

Закон увеличил срок давности для подачи иска с требованием вернуть произведение искусства - теперь он составляет шесть лет после "фактического обнаружения" работы.

Правообладатель иллюстрации EGON SCHIELE Image caption Эгон Шиле (на автопортрете) - один из самых знаменитых австрийских экспрессионистов

Адвокат трех наследников Грюнбаума Раймонд Дауд настаивал, что его клиенты не знали об обнаружении работ, пока не увидели их выставленными на продажу.

Дауд одобрил решение суда, заявив, что это еще один шаг к возвращению произведений искусства, похищенных во время "крупнейшей массовой кражи в истории".

В 2005 году один из наследников Грюнбаума, Милош Вавра, пытался при помощи Дауда вернуть еще одну работу Шиле из коллекции австрийца. Однако тогда суд встал на сторону бостонского бизнесмена, владевшего картиной, заявив, что срок давности по заявлению наследников уже истек.