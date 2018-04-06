Украинский суд арестовал капитана российского судна "Норд"

Правообладатель иллюстрации Госпогранслужба Украины

Суд в Херсоне арестовал до 31 мая капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко с возможностью внесения залога. Его обвиняют в нарушении порядка выезда с аннексированной территории Украины. Экипаж сейнера обвиняют в незаконном пересечении границы.

"Стража с залогом. Адвокаты внесут", - сказала Интерфаксу представитель компании-владельца сейнера - керченского рыбколхоза имени Первого мая - Анна Шевелева. Адвокат капитана Дмитрий Щербина заявил, что залог уже внесен.

Издание "Крым.Реалии", присутствовавшее на заседании, пишет о сумме залога в 35 240 гривен (около 78 тысяч рублей, 1330 долларов).

Представитель генерального консульства РФ в Одессе сообщил ТАСС, что защита капитана будет обжаловать решение об аресте.

"Мы [дипломаты - прим. ТАСС] обсудили с адвокатами ситуацию вокруг решения суда. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию", - отметил он.

Сейнер зарегистрирован в аннексированном Россией Крыму. "Члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины", - говорилось в сообщении украинской госпогранслужбы. Экипажу грозит штраф и административный арест, их дело сейчас рассматривает Приморский районный суд Мариуполя.

Капитану Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы.

У всего экипажа - российские паспорта, выданные в Керчи. Судно также арестовано по решению суда. Морякам запретили покидать его.

Сейнер под российским флагом, где находился капитан и 10 человек экипажа, госпогранслужба Украины задержала 25 марта в Азовском море, в 15 милях от Обиточной косы. Судно вышло из Керчи 24 марта в составе колонны российских рыбопромысловых судов для промысла тюльки. Сейчас оно находится в порту Бердянска в Запорожской области Украины.

Уголовное дело в России

5 апреля у Горбенко истек срок задержания. РИА Новости со ссылкой на его адвоката писали о том, что капитана отпустили и он отправился проходить медицинское обследование, так как в последние дни плохо себя чувствовал. "У меня уже было за это время два гипертонических криза", - сказал Горбенко.

В то же время Интерфакс со ссылкой на другого адвоката писал, что СБУ отказались отпускать капитана. По словам адвоката, следственные органы "подогнали автомобиль пограничной службы, вывели человека , одели на него наручники, посадили в машину и в сопровождении ещё двух автомобилей поехали, как нам сказали в суд, но мы практически осуществляли погоню за ними, так как они ехали по городу 80-100 км/ч".

Владелец судна вскоре после задержания попросил о помощи администрацию президента, российский МИД, Росрыболовство и крымское правительство.

"Просим вас помочь в защите безопасности граждан России и имущественных интересов российской компании", - говорится в обращении руководства "Рыболовецкого колхоза имени Первого мая" к главе МИДа Сергею Лаврову.

Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело об угоне судна в отношении сотрудников госпогранслужбы Украины.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что говорил по телефону с женой Горбенко и что семьям экипажа перечислена материальная помощь по 100 тысяч рублей.

В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, правительство Украины официально объявило о закрытии всех морских портов и терминалов на полуострове. Заход судов под иностранными флагами в крымские гавани считается нарушением законов Украины и влечет для судовладельцев и капитанов ответственность вплоть до уголовной.