Британские власти не дадут визу Виктории Скрипаль

  • 6 апреля 2018
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Как сообщили источники Русской службы Би-би-си, британские власти сообщили племяннице отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, что визу ей не дадут.

История дополняется.