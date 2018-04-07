Facebook начнет проверку наиболее популярных страниц

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Руководство социальной сети Facebook заявило, что проверит личность всех пользователей, чьи страницы на соцсети пользуются особой популярностью. Тем самым компания пытается бороться с распространением фейковых новостей и пропаганды.

Глава Facebook Марк Цукерберг сказал, что все особо популярные страницы пройдут проверку - а тем, к кому в ее ходе возникнут претензии, будет запрещено размещать сообщения. Такой шаг призван помешать пользователям использовать фейковые аккаунты для того, чтобы скрывать свою личность.

Цукерберг также сказал, что поддерживает предложение регулировать политическую рекламу. Если это предложение будет принято, то социальным сетям придется собирать больше информации о том, кто именно создает подобную рекламу.

"Вмешательство в выборный процесс - проблема, с которой не может справиться лишь одна платформа", - сказал глава Facebook. По его словам, сами по себе эти меры не остановят тех, кто пытается обмануть систему, но по крайней мере они существенно осложнят им жизнь.

Российская манипуляция

Отныне Facebook будет требовать от всех, кто размещает на ее страницах политическую рекламу, американское удостоверение личности и американский же адрес. На этот адрес будет выслан по почте уникальный код, с помощью которого рекламу можно будет запустить.

Эти меры направлены против действий, предположительно совершавшихся Агентством интернет-исследований, российской фабрикой троллей, которая обвиняется в том, что использовала "Фейсбук" для запугивания американских избирателей и влияния на их выбор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Facebook говорит, что поддерживает предложение законодательно регулировать размещение политической рекламы

Одним из наиболее эффективных приемов этой фабрики было создание страниц в "Фейсбуке", якобы принадлежащими американцам, активно поддерживающим ту или иную политическую позицию.

Представитель компании сказал Би-би-си, что Facebook еще не решила, что именно считать "крупными страницами", но добавил, что при этом будет учитываться целый ряд параметров, в том числе и число подписчиков.

Компания будет также отслеживать страницы, которые меняют свои названия. Считается, что российские тролли сначала создавали страницы с не вызывающими никаких подозрений названиями, а уже потом, набрав определенное число подписчиков, меняли названия на откровенно политические.

Facebook уже проверяет, действительно ли страницы, созданные от имени звезд или других широко известных людей, принадлежат им. Как говорит компания, процесс верификации наиболее популярных страниц, скорее всего, будет работать так же.

Слушания и показания

Новая политика компании была объявлена в преддверии чрезвычайно важной для Facebook недели. Во вторник Марк Цукерберг будет давать показания в конгрессе США по вопросу о том, как Facebook обращается с личными данными пользователей.

33-летний основатель компании будет давать подобные показания в первый раз в жизни. Сенаторы и депутаты палаты представителей, скорее всего, захотят узнать, как именно его компания собирается предотвратить попытки манипуляции выборным процессом в будущем.

Начиная с октября 2017 года компания вынуждает всех, кто размещает на ее платформе политическую рекламу, ясно сообщать, кто именно ее финансирует.

"Мы распространяем это требование на всех, кто хочет размещать рекламу по политическим вопросам, которые обсуждаются по всей стране", - говорится в заявлении Facebook.

Но в заявлении компании также говорится, что новые меры не смогут полностью решить проблему. "Мы знаем, что слишком поздно заметили иностранное вмешательство в выборы 2016 года", - заявляет компания.

"Новые правила рассчитаны на то, чтобы избежать этого в будущем, а также добиться того, чтобы у пользователей было достаточно информации для определения достоверности информации, которая приводится в политической рекламе".