В автомобильной аварии погибли 14 канадских хоккеистов
Молодежная команда "Гумбольдт Бронкос" ехала на матч против "Нипавин Хоукс", когда ее автобус столкнулся с грузовиком в 35 км от Тисдейла в провинции Саскачеван.
Полиция подтвердила гибель 14 человек. Возраст погибших от 16 до 21 года. Водитель автобуса также погиб.
Еще 14 человек доставлены в больницу, трое из них в критическом состоянии.
По данным Королевской конной полиции Канады, в момент аварии в автобусе находились 28 человек.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования пострадавшим и их родственникам.
"Не могу даже представить себе, что сейчас переживают родители. Все мои мысли и чувства обращены сейчас ко всем, кого коснулась эта трагедия - как в общине Гумбольдта, так и за ее пределами", - говорится в его "Твиттере".
Инспектор полиции Тед Мунро заявил, что спасательная операция продолжается. В церкви городка Нипавин организовали центр для семей пострадавших.