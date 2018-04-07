В автомобильной аварии погибли 14 канадских хоккеистов

Правообладатель иллюстрации Humboldt Broncos Image caption Фото команды из их "Твиттера", 24 марта.

Молодежная команда "Гумбольдт Бронкос" ехала на матч против "Нипавин Хоукс", когда ее автобус столкнулся с грузовиком в 35 км от Тисдейла в провинции Саскачеван.

Полиция подтвердила гибель 14 человек. Возраст погибших от 16 до 21 года. Водитель автобуса также погиб.

Еще 14 человек доставлены в больницу, трое из них в критическом состоянии.

По данным Королевской конной полиции Канады, в момент аварии в автобусе находились 28 человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования пострадавшим и их родственникам.

"Не могу даже представить себе, что сейчас переживают родители. Все мои мысли и чувства обращены сейчас ко всем, кого коснулась эта трагедия - как в общине Гумбольдта, так и за ее пределами", - говорится в его "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @JustinTrudeau I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 апреля 2018 г.

Инспектор полиции Тед Мунро заявил, что спасательная операция продолжается. В церкви городка Нипавин организовали центр для семей пострадавших.