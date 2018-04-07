Рассел Кроу распродает свои вещи на аукционе "Искусство развода"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На аукционе будут продавать предметы со съемок "Гладиатора"

Голливудский актер Рассел Кроу по случаю своего 53-го дня рождения и 15-й годовщины свадьбы решил избавиться от ненужных вещей.

Он устроил аукцион "Искусство развода" в Сиднее. С певицей Даниэль Спенсер он расстался в 2012 году.

На аукционе представлены доспехи из фильма "Гладиатор", памятные сувениры со съемок фильма "Хозяин морей: На краю Земли", а также гитары, австралийские произведения искусства и сапоги его героя-скинхеда из фильма "Бритоголовые".

Ожидается, что аукцион Sotheby's в субботу, на котором будут выставлены более 200 лотов, принесет около 2,3 млн долларов.

"Продажа этих лотов - расставание с очень личной коллекцией, которая была собрана Кроу за много лет, включая и то время, когда они еще жили вместе с его бывшей женой Даниэль Спенсер", - говорится на сайте аукционного дома.

Австралийский актер рассказал, что продажа вещей связана с его желанием двигаться дальше и представляет собой "переломный момент".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Вещи со съемок фильма "Хозяин морей: На краю Земли"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Аукцион должен помочь Расселу Кроу выручить более двух миллионов долларов

Безусловно, внимание покупателей привлекут лоты, связанные с фильмом "Гладиатор". Среди них - копия римской колесницы, доспехи, оружие и две фигуры лошади в натуральную величину.

Однако самыми дорогими, вероятно, станут скрипка из фильма "Хозяин морей" и премия "Грэмми" Джонни Кэша 1986 года.

На аукционе будут также выставлены работы нескольких великих австралийских художников, включая Сиднея Нолана и Маргарет Олли.

Тех, кто не готов к дорогостоящим покупкам, могут заинтересовать шарф и пара старых ботинок из "Большой игры" или одна из многочисленных гитар Кроу (музыкальная группа актера так и не добилась заметного успеха).

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